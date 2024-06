Hackean el móvil de su abuela y logra engañar a los estafadores para que le paguen a él

La estafa del 'familiar en apuros' es una de las más conocidas por todos. ¿Quién no ha recibido el mensaje de un supuesto familiar pidiendo dinero? Los ciberdelincuentes consiguen engañar a algunas personas a través de mensajes de WhatsApp haciéndose pasar por una persona cercana de la víctima para pedir una cantidad de dinero debido a una urgencia.

Este tipo de suplantación de identidad está a la orden del día en internet. Y es la que ha sufrido recientemente un tuitero argentino llamado Yamil. Este ha compartido en la red social X (antes Twitter) la historia de cómo hackearon el teléfono móvil de su abuela para tratar de pedirle dinero, pero, al final, fueron los delincuentes los que le terminaron pagando a él.

Todo comenzó cuando los estafadores suplantaron el WhatsApp de la abuela de Yamil y le enviaron el siguiente mensaje: "Escúchame, necesito un favor. Si puedes, me salvas", comienzan diciendo los estafadores. "¿Qué pasó, abu?", quiso saber el nieto, que ya estaba sospechando que realmente no se trataba de su abuela.

"¿Tienes para hacer una transferencia por mí? A las 12 me depositan y te lo devuelvo sin falta, me salvas", prosiguen los ciberdelincuentes. Ante esta petición, el joven no dudó en responder: "Sí, abu, pero ando con datos. Mañana te ayudo que vuelvo a casa", se justificó.

La excusa no fue suficiente para los estafadores, que trataron de meterle prisa. "¿No puedes ahora? Es que lo necesito. ¿Nadie te puede dar wifi?", preguntaron. "No, estoy en medio de acantilados y no conozco a nadie", continuó excusándose el joven, que decidió tratar de engañar a los delincuentes.

Yamil le dijo entonces a su falsa abuela que solo podría hacerle la transferencia si primero esta le cargaba el saldo de los datos de internet del móvil. Los estafadores accedieron a ello y, una vez se confirmó la carga del dinero, el joven se descubrió ante los ciberdelincuentes, a quienes consiguió engañar. "Mi abuela no habla como un pibe de mi edad. Nos vemos", se despidió Yamil.

"Finales felices"

El joven ha compartido la conversación íntegra a través de una publicación en Twitter:

Esta publicación se ha hecho viral y ya ha sido vista de siete millones de veces. "La inteligencia puede llegar a niveles altísimos y tú los pasaste", le contesta una usuaria, verdaderamente impresionada con la actuación de Yamil. Otros usuarios también celebraron este "final feliz".

Y otros, aunque explican que "si os intentan estafar, lo mejor y más seguro es romper la comunicación en el momento en el que se dan cuenta", reconoce que "si sois payasos, podéis hacer unos pasos de baile de estos", refiriéndose a los que hizo Yamil para conseguir estafar a los estafadores.

Unos estafadores que, tal y como coinciden varios usuarios de Twitter, no pusieron mucha "voluntad" a la hora de engañar: "Una abuela no habla así jajaja ponle voluntad", comenta una chica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com