Guerra Ucrania Rusia hoy, última hora: Zelenski eleva a 30 los muertos tras la explosión en Dnipró

El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, ha tildado de "tontería" las rondas de sanciones aprobadas a nivel internacional contra Rusia y sus principales líderes, incluido el presidente Vladimir Putin, en respuesta a la invasión de Ucrania.

"El plan no puede ser sacar a Putin. El plan no pueden ser sanciones. Esto es una tontería. No lograremos nada", ha dicho Milanovic, que ha recordado que las sanciones tampoco lograron quebrantar al expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic, aludiendo a su participación en la guerra de los Balcanes.