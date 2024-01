Guerra Israel-Hamás, en directo: Se recrudece la violencia de la ofensiva militar israelí en Cisjordania

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, contradice al primer ministro Netanyahu y asegura que Israel no va a gobernar en Gaza una vez que se cumplan con lo objetivo militares contra Hamás: "Hamás no gobernará Gaza, Israel no gobernará a los civiles de Gaza. Los residentes de Gaza son palestinos, por lo que organismos palestinos estarán a cargo", asegura.

Netanyahu, al contrario que el ministro, sí ha negado en diversas ocasiones que Autoridad Nacional Palestina pueda gobernar el enclave.