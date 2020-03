Greta Thunberg responde a una petrolera canadiense que creó caricaturas con su nombre

Más información La revista

Una empresa petrolera canadiense, X-Site Energy Services, ha creado y distribuido pegatinas que han recibido multitud de críticas y denuncias en redes sociales. La controvertida imagen muestra a una mujer con la espalda descubierta (donde aparece el nombre de Greta Thunberg), mientras dos manos le agarran de las trenzas. La fotografía además, va acompañada del logotipo correspondiente a la citada empresa en la zona inferior.

Ante tan "horrenda caricatura", la joven activista sueca de 17 años, que suele recogerse la melena con este peinado, ha respondido inmediatamente a los creadores a través de su cuenta oficial de Twitter: "Están empezando a desesperarse cada vez más... Esto demuestra que estamos ganando", sostenía.

Asimismo, las autoridades abrieron una investigación por la que emitieron un comunicado en el que explicaban que "la calcomanía no cumple con los elementos de pornografía infantil, ni representa un acto no consensuado que sería una amenaza directa para la persona", considerando, de esta manera, que no constituye un delito penal.