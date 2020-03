Greta Thunberg califica de "rendición" la ley climática de Bruselas y pide que se reduzcan las emisiones

La Unión Europea ha presentado este miércoles su ley del Clima junto a Greta Thunberg, a quien le parece una ley débil. El objetivo es acabar con todas las emisiones para 2050 en los países miembros.

Thunberg hade la primerapropuesto este miércoles por la Comisión Europea, que ha calificado como "rendición", al tiempo que ha reclamado reducciones "drásticas" de las emisiones de gases de efecto invernadero durante todos los años y no sólo a través de objetivos al final de cada década.

En una intervención ante la comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo y después de participar en el colegio de comisarios que ha adoptado el proyecto legislativo, la adolescente sueca ha advertido que los jóvenes que protestan por el clima no estarán "satisfechos" con cualquier propuesta que siga las indicaciones científicas más recientes.

"Cualquier otra cosa es una rendición. Esta ley climática es una rendición porque la naturaleza no negocia y no pueden llegar a acuerdos con la física", ha advertido la activista a los eurodiputados sobre una ley que considera "insuficiente". "Cuando tu casa se está quemando no esperas unos años más para pararlo. Es lo que la Comisión está proponiendo hoy", ha ejemplificado.

A juicio de Thunberg, la UE no necesita sólo objetivos al final de cada década, sino recortes "drásticos" cada año para cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París sobre el Clima.

La activista sueca ha instado a la Eurocámara a actuar tras declarar hace unos meses la emergencia climática. "Ahora deben demostrar que iba en serio", ha subrayado, para después defender que la UE debe "liderar el camino" de la transición climática porque tiene la "obligación moral" de hacerlo.