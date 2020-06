Giuseppe Conte declara durante más de tres horas ante la Fiscalía por la pandemia de coronavirus en Italia

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha declarado este viernes 12 de junio durante más de tres horas ante la Fiscalía por su gestión del coronavirus en Italia.

La Justicia quiere aclarar por qué no se aisló inmediatamente la zona de Bergamo (norte), de las más azotadas por el coronavirus. De momento la fiscal no atribuye ningún delito al jefe del Gobierno de Italia.

Por el momento no han trascendido detalles sobre el testimonio de Conte ante la Fiscalía, si bien siempre ha dicho sentirse tranquilo. "Lo que tenga que decir al fiscal, lo haré ante él y no puedo adelantarlo. Informaré debidamente sobre todos los hechos en mi conocimiento. No estoy para nada preocupado", declaró hace dos días a las puertas del Palacio Chigi ante los periodistas.

También se ha interrogado a la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, y al de Sanidad, Roberto Speranza, dos de los máximos conocedores de la situación sanitaria a primeros de marzo. La Fiscalía trata de dilucidar si detrás de esta tragedia en Italia hubo algún tipo de responsabilidad política.

Los familiares de las víctimas de Nembro y Alzano, dos municipios que fueron aislados más tarde pese a estar cerca de la xona del Véneto más afectada, han denunciado ante la Fiscalía que durante esas dos semanas el virus circuló por la zona libremente, por lo que la situación devino en crítica.