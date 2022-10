Gazprom avisa a Europa que topar el precio del gas significaría el cese inmediato del suministro

La gasística rusa Gazprom ha avisado de que topar el precio del gas supondría el cese inmediato del suministro. El presidente del Consejo de Administración de la compañía, Alexei Miller, ha explicado que esta decisión responde a un incumplimiento de contrato.

"Nuestra guía son los contratos firmados. Una decisión de carácter tan unilateral sería considerada, por supuesto, una violación de los términos esenciales del contrato, lo que implica la terminación de los suministros", según ha confirmado.

En la misma línea hace un mes el Kremlin amenazó con bloquear los canales de abastecimiento si la UE extendía sus sanciones. "Será como con el petróleo. Simplemente, no habrá gas ruso en Europa", dijo el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev.

La UE quiere intervenir el mercado gasístico

A pesar de que Rusia ha dejado claro que cualquier movimiento contra sus intereses repercutirá en los flujos de gas, petróleo, carbón y combustibles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la semana pasada su intención de intervenir el mercado europeo del gas y establecer un límite al precio máximo de los contratos en el índice de referencia europeo.

"Tenemos que limitar este impacto inflacionario del gas en toda Europa. Este tope sería un primer paso en el camino hacia una reforma estructural del mercado de la electricidad", puntualizó la dirigente comunitaria.

No obstante, esta medida, según Von der Leyen, "debe diseñarse correctamente" y con la coordinación de todos los Estados "para asegurar la seguridad del suministro". "La situación ha evolucionado de manera crítica. Hoy, en comparación con marzo, más Estados miembros están abiertos a esto y estamos mejor preparados. La UE no pagará cualquier precio por el gas. Necesitamos proteger los fundamentos de nuestra economía, y en particular nuestro mercado único. Esta es la fuerza de la UE, de donde procede su riqueza. Sin una solución europea común, arriesgamos la fragmentación", añadió.