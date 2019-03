Francisco Cruz: "La imagen nos dice que el impacto con el terreno fue a gran velocidad"

Francisco Cruz ha formado parte del grupo de expertos que ha analizado en Antena 3 el Especial Informativo por el accidente de avión del Germanwings. "En primer lugar la imagen nos dice que el accidente contra la montaña se ha producido a gran velocidad", asegura el perito y piloto, "porque los restos del avión no están concentrados en una zona, si no dispersos".

"No sabemos si será por culpa de pérdida de control en este tipo de accidentes no suele haber supervivientes, no es como una salida de pista. Este tipo de accidentes causa muchas víctimas", concluye Francisco Cruz.