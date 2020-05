Francia rectifica y su ministro de Exteriores asegura que "no hay razón" para no recomendar los viajes a España este verano

España ha anunciado que el próximo 1 de julio se levanta la cuarentena al turismo internacional, lo que ha provocado un cambio de criterio de Francia. Este lunes, su ministra de Inclusión, Élisabeth Borne, no recomendaba viajar a nuestro país, pero hoy el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, dice que "no hay razón" para no hacerlo.

Le Drian señaló que "en la fase de la desescalada en la que estamos, no se recomienda" viajar al extranjero, pero "si las informaciones de la pandemia siguen siendo positivas" y los otros países abren sus fronteras y levantan sus controles, "no hay razón" para no ir.

Francia, y también Alemania, han pedido a la Unión Europea que se restablezca cuanto antes la libre circulación entre países, para salvar la temporada de verano. Algunos países ya han confirmado cuándo empezarán a recibir turistas.

En Reino Unido todavía hay esperanza de veranear en España tan pronto como en julio. El principal obstáculo para los británicos es la cuarentena de 14 días que los esperaría a su regreso, pero la medida, que entrará en vigor el 8 de junio, se revisará cada tres semanas. Un plazo suficiente para que el gobierno de Boris Johnson determine el grado de riesgo.