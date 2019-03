Francia extrema sus medidas de seguridad tras los ataques de los últimos días

Destinar más agentes, aumentar el numero de patrullas o usar obligatoriamente chaleco anti balas son algunas de las medidas del Eliseo anunciadas en una circular para evitar ataques terroristas. El primer ministro, Manuel Valls, ha pedido a los franceses estar vigilantes, pero no dejarse llevar por el miedo. "Francia se enfrenta a una amenaza terrorista real. Es, sin duda, el mayor desafío de nuestro tiempo", ha asegurado. No obstante, Valls ha negado vinculación alguna entre los ataques de los ultimos dias, dos de ellos perpetrados por perturbados mentales.

Este lunes, un hombre arrollaba a 12 personas en un mercadillo de Navidad en Nantes. Segun los médicos, una de de las víctimas ha fallecido. Se trata de un joven de 25 años que vivía en las afueras de Nantes y que murió a causa del traumatismo craneal que sufrió durante el violento suceso. Otras tres personas permanecen graves aunque no se teme por su vida, y tampoco está en riesgo de muerte el agresor, que se asestó 14 puñaladas tras cometer el acto violento. "La gente huía por todas partes; corrimos hacia el agresor y vimos como se apuñalaba él mismo", dice uno de los testigos del suceso. "Tenemos miedo, no podemos dar un paseo tranquilos", apunta otra mujer.

La fiscal de Nantes, Brigitte Lamy, indicó que el individuo no pronunció palabras con connotación religiosa, a diferencia de lo sucedido en las otras dos agresiones registradas en el país en los últimos tres días. Según los primeros datos de la investigación, el agresor de Nantes, que no estaba fichado y no había sido tratado psicológicamente en el pasado, había sufrido en las últimas semanas "un deterioro" mental. Según los testimonios recogidos, venía registrando un "comportamiento inestable" y llegó a denunciar a miembros de su familia por haberle difamado a través de internet sin poder identificar de qué forma, aseguró la fiscal. Además, en el coche con el que efectuó los atropellos se encontró un cuaderno en el que había escrito reproches a su familia, mostraba su odio social y afirmaba tener miedo de ser asesinado por los servicios secretos franceses.

El primero suceso, ocurrido el pasado sábado en Joué-lès-Tours, a 250 kilómetros al sur de París, es el único en el que se investiga un posible móvil terrorista. Sucedió cuando un individuo originario de Burundi penetró en una comisaría y agredió con un arma blanca a tres agentes, que resultaron heridos y se vieron obligados a abatirle. Al día siguiente en Dijon, en el este del país, un hombre que sufría desequilibrios psicológicos desde hace varios años atropelló a 13 personas en diversos puntos de la ciudad.

El presidente François Hollande ha llamado a la calma pero ha reconocido que las fuerzas de seguridad han frustrado otros cinco posibles atentados. El miedo se ha disparado en un país donde 1.200 ciudadanos pertenecen a grupos yihadistas.