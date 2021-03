Francia desaconseja "rotundamente" viajar a España y denuncia el intento de "estigmatizar" a los franceses con la imagen de turismo de borrachera

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de Francia en España ha desaconsejado "rotundamente" a los ciudadanos franceses que viajen a España por razones de ocio para frenar la pandemia del coronavirus. También, ha denunciado el intento de "estigmatizar" a los franceses con la imagen de turismo de borrachera.

El encargado de negocios de la Embajada de Francia en España, Gautier Lekers, ha admitido que, aunque no pueden prohibir dichos desplazamientos, recomiendan a sus compatriotas el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por las autoridades.

Polémica por el turismo de borrachera

"No quiero entrar en polémicas sobre los turistas europeos que vienen a visitar España. Solo quiero subrayar que no hay que exagerar un fenómeno que no existe", apunta. Asimismo, ha rechazado "rotundamente" que se trate de "estigmatizar" a los franceses con la imagen del turismo de borrachera: "Hay de todas las nacionalidades que vienen a España ahora".

Ya este miércoles la Embajada de Francia respondía a las críticas de la candidata de Más Madrid a las elecciones de Madrid del próximo 4 de mayo, Mónica García, por las siguientes declaraciones: "Madrid no puede ser el after de Europa. Ayuso tiene que dejar de poner la alfombra roja a las hordas de franceses que vienen a emborracharse".

A estas declaraciones, la Embajada respondió: "No hacen falta ni alcohol ni alfombra roja... Como a todos los europeos, a las hordas de franceses siempre nos gustarán Madrid y España".

Llamamiento a la tranquilidad

Por otro lado, Gautier Lekers ha querido recordar que tan solo el 10% de los clientes de los hoteles de Madrid son franceses y que la propia hostelería y los propios hosteleros de la capital señalan "que los turistas franceses representan, ahora, una parte muy pequeña de su clientela".

También, ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad manifestando que los franceses que acuden a España lo hacen con una prueba PCR negativa. "Recordamos que cuando vienen siempre deben cumplir con las normas adoptadas por cada comunidad autónoma y por el Gobierno español, con el que trabajamos para luchar contra la pandemia", finaliza.