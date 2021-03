Restricciones de Semana Santa, horario del toque de queda y cierres perimetrales vigentes hoy viernes 26 de marzo

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, volvió a pedir el jueves prudencia a los españoles de cara a la Semana Santa ante el repunte de contagios de coronavirus y la subida de la incidencia que se está registrando ya en buena parte de las comunidades.

El Gobierno, pese a todo, mantiene las medidas fijadas hace dos semanas y deja en manos de cada comunidad la posibilidad de endurecer las restricciones. La gran mayoría de las Comunidades Autónomas ha comenzado a aplicar a partir de esta medianoche sus restricciones de Semana Santa, después de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud descartara modificar el documento de medidas para estas fechas.

Consulta a continuación las restricciones de Semana Santa en cada comunidad autónoma, el horario del toque de queda y los cierres perimetrales vigentes hoy viernes 26 de marzo:

Andalucía

Las reuniones en los domicilios pasan a estar permitidas sólo entre convivientes.

Aragón

No variará las restricciones, pero la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha informado de que debido al repunte de casos de coronavirus en la comunidad en los últimos días no se descarta "implementar nuevas medidas para conseguir contener esta cuarta ola" durante la Semana Santa. En concreto, se ha referido a restricciones de horario para el sector del ocio y actividades no esenciales.

Asturias

Las restricciones más duras del país para Semana Santa se aplicarán en Asturias hasta el 9 de abril. Los asturianos sólo se podrán reunir con familiares y amigos en la calle y podrán ser un máximo de seis al aire libre e y de cuatro en el interior de locales y en las terrazas de los bares. El Principado es la única región que mantiene los alojamientos turísticos cerrados, indicó La Nueva España.

Baleares

El Govern balear prohíbe a sus ciudadanos viajar desde este viernes a la Península hasta el 12 de abril, salvo por motivos profesionales o fuerza mayor como ir al médico, y vuelve a cerrar en Mallorca el interior de sus bares y restaurantes para evitar una cuarta ola del COVID-19.

Canarias

Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria continúan en el nivel 3 de alerta. Se aplica un cierre perimetral en las tres islas.

Cantabria

Así, se mantiene el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda entre las 23:00 hasta las 06:00 horas, pero el máximo de personas que se pueden juntar en lugares públicos abiertos es de seis, y de cuatro en lugares públicos cerrados.

Castilla la Mancha

El toque de queda en la comunidad seguirá entrando en vigor a las 22:00 de la noche, hasta las 06:00 de la mañana.

La Junta de Castilla y León mantiene el cierre perimetral de la comunidad autónoma. La Delegación del Gobierno ha advertido de que se reforzarán los controles durante los días de Semana Santa.

Cataluña

Cataluña mantendrá sus restricciones durante la Semana Santa, aunque prorrogará la apertura comarcal a después de las vacaciones, ya que los indicadores del coronavirus están subiendo en la comunidad. En este sentido, se mantiene el toque de queda desde las 10 de la noche y el horario de la hostelería será de 7:30 a 17:00 horas de forma ininterrumpida.

Comunidad Valenciana

La movilidad nocturna estará prohibida entre las 23:00 y las 06:00 horas y las reuniones sociales no podrán superar los 4 participantes en espacios cerrados y 6 en abiertos. En domicilios solo podrán encontrarse convivientes.

Madrid

Levantó el pasado lunes su cierre perimetral por el Puente de San José acordado por el Interterritorial y se opuso a cerrarse también en Semana Santa, aunque dijo que acataría la decisión. Así desde mañana vuelve a estar cerrada.

Hasta el 29 de marzo hay limitaciones de movilidad en Morata de Tajuña y hasta el 5 de abril en Chamartin (Nuñez Morgado), Fuencarral-El Pardo (Virgen de Begoña), Majadahonda (Valle de la Oliva) y Navacerrada.

Toque de que entre las 23:00 y las 6:00 horas.

Extremadura

Además de su cierre perimetral, tiene limitada la entrada y salida de los municipios de Lobón, Feria y Villanueva de la Serena.

Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas.

Limitación de grupos sociales: Máximo 4 personas en espacios públicos cerrados, 6 en espacios públicos abiertos y únicamente convivientes en espacios privados, según lo acordado en el Interterritorial.

Galicia

Limitación de circulación nocturna: Entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Reuniones permitidas de un máximo de 4 personas en espacios cerrados de uso público y de 6 en espacios abiertos o al aire libre de uso público. En espacios privados, solo convivientes.

La Rioja

Desde el 26 de marzo hasta el 10 de abril, el toque de queda se fija entre las 23:00 y las 6:00 horas, se permitirá un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados, y un máximo de seis personas en espacios públicos abiertos. Estas limitaciones no se aplicarán a grupos de personas convivientes.

Murcia

El cierre perimetral se mantendrá hasta el 9 de abril.

El toque de queda es desde las 22 hasta las 6 horas y las reuniones sociales son de cuatro personas no convivientes en interior y exterior.

Navarra

Hasta el 8 de abril, se restringe la entrada y salida de personas del municipio de Milagro, salvo excepciones previstas.

Mantiene restricciones de aforos y horarios, que en la hostelería es del 100 % en terrazas y 30 % en interiores sin servicio de barra, y cierre a las 21:00 horas, salvo comidas para llegar que se prolonga una hora más.

País Vasco

Sigue la limitación de personas a un máximo de cuatro, el toque de queda desde las 22.00 a las 06.00 horas, el cese de las actividades comerciales y culturales a las 21.00 horas, de la hostelería a las 20.00 horas y los aforos del 40 % en los comercios de más de 150 metros cuadrados y del 60 % en los que no lleguen a esa superficie.