La Fiscalía alemana investiga a Till Lindemann, cantante de Rammstein, por presuntos abusos sexuales a fans

La Fiscalía de Berlín ha confirmado que ha abierto diligencias contra el cantante de Rammstein, Till Lindemann, por presuntamente cometer varios delitos sexuales. El Ministerio Público ha comunicado que se ha abierto una investigación de oficio, y que existen denuncias penales de terceras personas que no están involucradas en los supuestos delitos.

El grupo de música rock dará un concierto en Madrid la próxima semana y se desconoce si harán alegaciones en contra de las acusaciones.

Varias mujeres denuncian

Karen Sommer, portavoz, ha afirmado que la investigación comenzó "a raíz de varias denuncias de terceros". El cantante de la banda es sospechoso de haber realizado actos "del ámbito de los delitos sexuales y del suministro de sustancias narcotizantes", según ha declarado Sommer.

El escándalo comenzó hace semanas cuando una joven irlandesa decidió denunciar al vocal de la banda después de que en un concierto en la capital lituana le suministraran drogas, supuestamente con el objetivo de mantener relaciones sexuales con Lindemann.

La Fiscalía ha señalado que no puede proporcionar más datos para no poner en peligro a la investigación y no poner en riesgo los derechos del vocal y de sus posibles víctimas.

Una supuesta fiesta

A la primera denuncia de una de las supuestas víctimas, se han sumado más declaraciones de mujeres que aparentemente podrían haber sufrido abusos sexuales por parte del cantante. Aseguran que fueron seleccionadas y preguntadas para ver si querían asistir a una fiesta al finalizar uno de sus conciertos.

En esa fiesta, según contaron varias mujeres, se llevaron a cabo varios actos sexuales y también han descrito casos de violencia y abuso. Algunas de las mujeres afirma que se les ofreció alcohol y drogas sin tomarse en cuenta la edad que tenían. Varias de las víctimas han declarado que se sintieron intimidadas o violentadas por Lindemann, y otras han subrayado directamente que el cantante abusó de ellas o presenciaron el comportamiento de varias chicas que supuestamente se encontraban bajo los efectos de las drogas.

Las supuestas "fiestas" se enmascaraban en unos castings donde se producían los abusos sexuales por parte del cantante.

La investigación al cantante

La Policía lituana ha confirmado que no seguirán investigando la denuncia contra el artista presumiblemente por falta de pruebas. Por otro lado, la Fiscalía alemana continúa por un delito recogido en el artículo 177 del Código Penal alemán, encargado de regular la agresión sexual, la coacción sexual y la violación.