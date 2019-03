Extraen los cuatro primeros cuerpos del autocar siniestrado en Francia

Los cadáveres de las cuatro primeras víctimas del accidente de tráfico ocurrido ayer en Francia fueron trasladados esta mañana al instituto anatómico de Burdeos. El coronel de la Gendarmería Patrick Touron, director adjunto del Instituto de Investigación Criminal, explicó al canal de televisión "France 2" algunos de los pasos para la identificación, como la toma de muestras de ADN dado el estado de muchos cadáveres, deteriorados por el fuego.

Todavía no se ha podido establecer el número de fallecidos, que podrían ser 43 ó 44, porque no se sabe exactamente cuántos viajeros iban en el autobús, dado que la lista estaba en su interior y se quemó. Los fallecidos en el autocar serían 41 ó 42, a los que hay que añadir el camionero Cyril Aleixandre, de 31 años, y su hijo, de 3, que viajaba en la cabina y sobre cuyos restos no hay dudas.

De los ocho supervivientes -entre los que está el conductor del autobús- cuatro siguen hospitalizados en Burdeos y Libourne, aunque no se teme por la vida de ninguna de ellos, precisó la prefectura (delegación del Gobierno).

Una treintena de gendarmes del Instituto de Investigación Criminal y de la Unidad de Identificación de Víctimas de Catástrofes, se trasladaron ayer hasta el lugar de los hechos. Tanto el chófer del autobús como tres de los supervivientes ya fueron interrogados y, al menos, el primero debería serlo de nuevo en las próximas horas.

A su testimonio se añadirán diversas pruebas materiales y en particular el taquígrafo del camión, aunque dado su deterioro, hay dudas sobre en qué medida se podrán utilizar los datos que registra, señaló Touron. A priori parece claro que el camión -que volvía con su caja de troncos de vacío- ocupaba el carril izquierdo de la carretera departamental D17, en un tramo que atravesaba una zona boscosa.

El autobús se lo topó de frente al salir de una curva cerrada y rápidamente tras el choque -se baraja un reventón de algún depósito de carburante- el autocar se incendió. Sólo unos pocos de los pasajeros tuvieron tiempo de salir, pese a que el conductor tuvo el reflejo de abrir las puertas.