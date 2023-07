Un exfuncionario de Inteligencia afirma que EEUU oculta un programa de OVNIS y restos biológicos "no humanos"

David Grusch, exfuncionario de Inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense ha prestado declaración ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargado de investigar los llamados "fenómenos anómalos no identificados" (UAPS). Grusch ha realizado sorprendentes declaraciones. Asegura que EEUU oculta un programa de Objetos Voladores No Identificados OVNIS y revela que en uno de ellos encontraron restos biológicos "no humanos".

Grusch señala que el jefe de un grupo de trabajo del Gobierno sobre UAPs le pidió en 2019 identificar todos los programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo. Grusch fue asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, agencia que opera los satélites espía de país.

Tras ser preguntado si el Ejecutivo norteamericano tiene información sobre vida extraterrestre, el exfuncionario respondió que Estados Unidos probablemente está al tanto de la actividad "no humana" desde la década de 1930. "Como lo dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes", respondió el exoficial de inteligencia a otra de las preguntas.

David Grusch destaca que esos restos eran "no humanos, y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa".

Asimismo, el ex de inteligencia puntualizó que algunas de las personas que trabajan con esa tecnología "extraterrestre" han resultado heridas en accidentes por intentar manipular los equipos capturados.

EL Pentágono lo niega

El Pentágono ha negado las revelaciones de Grusch. Han comentado a 'The Associated Press' que los investigadores federales no han descubierto "ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres".