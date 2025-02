Estados Unidos no aclara qué papel tendrá Europa en las negociaciones para la paz en Ucrania: "Trump llamó a los dos"

Hay malestar en la UE, que querría tener un papel en las negociaciones de paz ante la guerra de Ucrania y parece que ahora queda en el aire. Donald Trump ya ha comunicado que su primera reunión en persona con Putin podría darse en Arabia Saudí. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado que el presidente estadounidense negociará de manera directa con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski, con los aliados de la OTAN jugando un papel, aunque no ha dejado claro si en la mesa de negociación.

"Trump llamó a los dos, a Putin y Zelenski, a los dos. Cualquier negociación será con ambos", ha dicho el jefe del Pentágono, aunque sin detallar si sentará a los dos a la vez.

Los ministros de Defensa de la OTAN se han reunido este mismo jueves en Bruselas, en lo que ha sido un encuentro algo tenso, puesto que los países europeos le reprochan al jefe del Pentágono que no se cuente con ellos para unas negociaciones en las que se están decidiendo, entre otras cosas, el futuro de nuestra seguridad. Incluso los países más amenazados, que son los países del Este, algunos Nórdicos también, insisten en que si Putin se sale con la suya y se ve ganador de esta guerra no se va a detener en Ucrania. Incluso Alemania ha criticado abiertamente que Trump haya decidido demasiado ya en una primera conversación con Putin.

"Un acuerdo rápido es un mal acuerdo"

La Unión Europea ya ha avisado de que cualquier acuerdo para parar la guerra en Ucrania que se lleve cabo a espaldas de los europeos y los ucranianos fracasará, advirtiendo a su vez de que "un acuerdo rápido" es "un mal acuerdo" y criticando las concesiones de Estados Unidos a Rusia antes de sentarse a negociar.

La Alta Representante de la UE para Política Exteriores, Kaja Kallas, ha insistido en declaraciones a la prensa en los márgenes de la reunión de ministros de Defensa aliados en Bruselas, en que las llamadas de Donald Trump al presidente ruso, Vladimir Putin, "no ha parado la guerra" y ha criticado las concesiones hechas por la Casa Blanca antes incluso de sentarse a negociar con el Kremlin, después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, haya avanzado que la Administración Trump no cree "realista" algunas de las demandas de Ucrania, como su adhesión a la OTAN o volver a las fronteras de 2014.

"No deberíamos quitar nada de la mesa antes de que las negociaciones hayan empezado siquiera, porque eso juega a favor de Rusia y es lo que ellos quieren", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, ahondando en que el "apaciguamiento" es una táctica que "nunca ha funcionado" con Moscú.

Ante esa premura de Trump de lanzar un proceso de paz inminente, Kallas ha declarado que un acuerdo rápido "no funcionará. No parará la muerte y la guerra", ha dicho la ex primera ministra estonia, subrayando que Europa está de lado de Ucrania y tiene que mantener el apoyo en estos momentos. También ha insistido en que un acuerdo "a espaldas" de los europeos no funcionará porque son precisamente los europeos y los ucranianos los que tienen que poner en marcha el alto el fuego en el terreno.

El presidente del Consejo, Antonio Costa, se ha manifestado en la misma línea insistiendo en que la paz en Ucrania y la seguridad de Europa "son inseparables" y ha recalcado que "no habrá negociaciones creíbles y exitosas, ni paz duradera, sin Ucrania y sin la UE".

"La paz en Ucrania no debe ser un simple alto el fuego"

Costa ha querido recalcar que la paz en Ucrania no debe ser un simple alto el fuego, sino que tiene que asegurar que Rusia dejar de ser una amenaza para Ucrania y para Europa. De la misma forma, la portavoz principal de la Comisión Europea, Paula Pinho, ha reivindicado que ningún acuerdo puede alcanzarse sobre Ucrania sin la participación de Ucrania. "Sabemos que cualquier paz justa y duradera tiene que incluir a Ucrania en la mesa", ha defendido la portavoz de Ursula von der Leyen.

