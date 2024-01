Europa lanza su batalla política para las elecciones de junio

A poco más de cuatro meses de que los ciudadanos europeos vayamos a las urnas, comienza el baile de nombres en las capitales para conformar las listas electorales. Después de semanas de quinielas, el grupo de los socialistas europeos acaba de nominar al que será su candidato para presidir la Comisión Europea y, por tanto, cabeza de lista en las elecciones del mes de junio. Se trata de Nicolas Schmit, luxemburgués de 70 años, actual Comisario Europeo de Empleo. Un perfil bajo, muy poco conocido fuera de la esfera de Bruselas y con poco carisma político.

Schmit ha conseguido el apoyo de los dos partidos más fuertes dentro de la familia socialista, el PSOE en España y el SPD en Alemania, y esto le ha permitido ser el único candidato al puesto. Aún así, los analistas reconocen que no estamos ante el candidato más potente.

Con este nombramiento, se lanza ya la carrera europea a las elecciones, a la espera de que la actual presidenta, Úrsula Von Der Layen, anuncie que se presentará a la reelección, como cabeza del Partido Popular Europeo, algo que se da por hecho, pero para lo que todavía no hay una fecha fijada.

La familia de los liberales, -formalmente conocidos como RENEW-, también ha dado un primer paso con el anuncio por sorpresa del actual presidente del Consejo. Charles Michel desconcertó a muchos revelando que dejará su puesto seis meses antes de finalizar su mandato para presentarse a los comicios europeos. De esta manera, Michel podría también ser una opción para convertirse en el candidato oficial de la familia liberal y luchar contra Von der Layen y Schmit.

Sistema del 'Spitzenkandidat'

El sistema del "candidato único", o conocido con el nombre alemán 'Spitzenkandidat' se creó en las elecciones de 2014, como una forma de acercar los comicios a los ciudadanos y que todos en Europa supiéramos a quién votamos como futuro presidente de la Comisión Europea.

El sistema ha cuajado y se sigue utilizando, pero tiene muchas fugas. La principal es que el proceso no es automático, es decir, el candidato más votado no se convierte directamente en presidente del ejecutivo comunitario, si no que son los 27 jefes de gobierno los que luego, a puerta cerrada, deciden quién será el presidente, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones.

De hecho, el ejemplo más claro de que el sistema es bastante débil es que la propia Von der Layen no fue nombrada candidata, no se presentó a las elecciones en ninguna lista, pero, sin embargo, fue elegida por los jefes de gobierno en un mercadeo de nombres y cargos durante una cumbre en Bruselas.

Los 'top jobs' en juego

Tras las elecciones europeas (6-9 de junio) comenzarán las negociaciones para el reparto de los altos cargos europeos, lo que en Bruselas se conoce como 'top jobs', los puestos que coparán la cúpula comunitaria los próximos cinco años. Ese reparto se llevará a cabo en una cumbre a finales de junio, donde los líderes de los 27 nombrarán a los nuevos presidentes de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, de la Eurocámara o la figura de Alto Representante o jefe de la diplomacia de la UE. Lo harán teniendo en cuenta los resultados de las elecciones, normalmente el partido más votado se quedará con el puesto de presidente de la Comisión, pero entran en juego también muchos otros factores como los equilibrios geográficos, políticos o de género.

Las quinielas de cara a ese baile de nombres ya han comenzado. Si el Partido Popular Europeo volviera a ganar las elecciones es indiscutible que la actual presidenta Úrsula VDL repetiría en el cargo otro mandato más. Si los socialistas volvieran a quedar como segunda fuerza, tendría mucho sentido que se hicieran con el cargo de presidente del Consejo, para el que suenan los nombres de dos primeros ministros: el portugués Antonio Costa y la actual primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Y si los liberales quedaran en tercera posición, podrían optar por quedarse con el puesto de Alto Representante, una figura en la que algunas quinielas sitúan a Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia. Kallas optaría a ser jefa de la diplomacia, después de que su perfil no llegara a encajar del todo como posible secretaria general de la OTAN, por ser un perfil demasiado agresivo contra Rusia.

Cuatro meses para las elecciones

Las elecciones europeas serán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Comenzarán votando los holandeses el jueves 6 de junio, después los irlandeses el 7 junio, aunque en la gran mayoría de países se vota en domingo, también en España. En este caso será el 9 de junio.

Se elegirán los nuevos 720 eurodiputados que conformarán la Eurocámara, de los cuales 61 serán españoles. Unos comicios que llegan después de una legislatura marcada por una pandemia y una guerra en Ucrania y, por ello, las elecciones serán un examen a la respuesta europea que se ha dado estos años (creación del Fondo de recuperación, compra conjunta de vacunas, envío de armas a Ucrania, refuerzo colectivo de la seguridad o medidas europeas contra la inflación).