Este es el momento en el que una lluvia de munición incendiaria cae sobre las ciudades de Maryinka y Jersón

La guerra en Ucrania no cesa. Cuando se cumplen más de 300 días del inicio de la invasión rusa en Kiev, el ejército ruso continúa su ofensiva en diferentes partes del país.

A pesar de que Putin, este fin de semana, se ha mostrado abierto a negociar el alto al fuego con Zelenski, en las últimas horas se han producido numerosos ataques en diferentes puntos del país que se han saldado con medio centenar de heridos y varios fallecidos.

En esta ocasión, las tropas de Putin han optado por lanzar una lluvia de munición incendiaria por algunas ciudades, como Maryinka y Jersón, que han dado la vuelta al mundo y han sorprendido a la comunidad internacional.

El propio mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado a través de su cuenta oficial de Twitter los ataques y ha acusado a Rusia de ser un Estado terrorista.

"Esto no es contenido sensible, es la vida real de Ucrania. Jersón. En vísperas de Navidad, en la parte central de la ciudad. Es terrorífico, es matar por intimidación y placer. El mundo debe ver contra qué mal absoluto estamos luchando", ha publicado Zelenski tras llegar de su viaje a EEUU y tan solo horas después de que Putin acusase a Ucrania de no querer sentarse a negociar el alto al fuego.

Rusia asegura que Ucrania se niega a negociar

"Estamos dispuestos a acordar con todos los implicados en el proceso cualquier solución aceptable, pero eso es asunto suyo. No somos nosotros quienes rechazamos las negociaciones, sino ellos", ha asegurado el presidente ruso en una entrevista televisada.

En este sentido, las autoridades ucranianas aseguran que Putin solo busca "eludir su responsabilidad": "Rusia no quiere negociaciones, pero está tratando de eludir sus responsabilidades. Es obvio, pero nos veremos en los tribunales", ha espetado este domingo el principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak.

Mientras tanto, los ejércitos de ambos bandos continúan sus labores: por ejemplo, las tropas rusas están terminando de construir trincheras y fortificaciones en algunas regiones de Ucrania para intentar frenar a toda costa al ejército de Kiev.