Recibe el alta médica el único enfermo de ébola registrado en Nueva York

El único enfermo de ébola en el estado de Nueva York, el médico Craig Spencer, saldrá este martes del hospital en el que está internado desde el 23 de octubre al haber superado la enfermedad, informaron fuentes oficiales. "El doctor Spencer no representa ningún riesgo para la salud pública y será dado de alta del hospital mañana", anunció el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York en un comunicado. Spencer se contagió de ébola cuando estuvo cuidando enfermos en Guinea con la organización Médicos sin Fronteras (MSF) desde mediados de septiembre a mediados de octubre, cuando regresó a Nueva York, donde reside, después de una escala en Bruselas.



"El doctor Spencer está libre ahora de ébola, y actualmente no hay ningún paciente de ébola en Estados Unidos", anunciaron las autoridades sanitarias de la ciudad. Para este martes está programada una rueda de prensa del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en la que se espera dé detalles al respecto. El caso del único diagnosticado con ébola en el estado motivó a las autoridades de Nueva York y del vecino estado de Nueva Jersey a reforzar los controles de entrada en sus aeropuertos a personas procedentes de los países africanos más afectados por la epidemia.



No se han facilitado detalles sobre el tratamiento que ha recibido Spencer. Según el diario The New York Times, fue tratado con un fármaco experimental no precisado y también recibió plasma de una persona que había superado el ébola, la misionera Nancy Whitebol, que se infectó en Liberia, el país más afectado por la epidemia. El ébola ha causado más de 5.000 muertos, casi todos en Liberia, Sierra Leona y Guinea, y ha infectado a más de 13.000 personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, aunque ha habido varios casos de infectados ya sea en el país o cumpliendo misiones en África occidental, sólo ha fallecido una persona, de nacionalidad liberiana, Thomas Duncan, en Dallas, adonde había llegado para una visita familiar.