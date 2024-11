El análisis de Fernando Cocho ante una Tercera Guerra Mundial: "Putin no va de farol"

Fernando Cocho, analista de inteligencia, ha analizado para Antena 3 Noticias la situación que se vive en la guerra entre Rusia y Ucrania además de las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien en las últimas horas mostró su temor ante los recientes movimientos de Rusia y el riesgo que representa Vladimir Putin. Según Cocho, la situación es compleja y altamente peligrosa debido a las recientes autorizaciones de Estados Unidos para que Ucrania ataque territorio ruso con armamento de la OTAN.

"Putin había marcado una línea roja que ahora se ha cruzado. Su respuesta no tiene por qué ser nuclear inmediatamente, pero dispone de misiles de medio y largo alcance que pueden causar un daño devastador", afirmó Cocho, y advirtió que un conflicto de esta magnitud podría derivar en un uso táctico de armas nucleares. "Un tirano como Putin puede generar un conflicto que termine siendo nuclear", añadió.

Putin, impredecible pero cumplidor

Al preguntarle sobre si Putin podría no ir en serio, Cocho fue tajante: "La desgracia es que no va de farol. Putin puede tardar más o menos, pero siempre cumple sus promesas". Según ha explicado el analista, el presidente ruso no es un militar ni un político tradicional, sino alguien acostumbrado a gestionar riesgos extremos.

Cocho subrayó que continuar empujando a un líder que cuenta con más de 4.000 cabezas nucleares podría tener consecuencias catastróficas. "El problema es que seguimos empujando a Putin y podríamos acabar en un escenario que nadie desea, como el uso de armas nucleares tácticas. Aunque estas no desencadenen una guerra mundial inmediata, provocarían un desastre sin precedentes en las zonas afectadas", alertó.

¿Una tercera guerra mundial?

Aunque Cocho descarta una guerra mundial en términos globales, no descarta un conflicto internacional que involucre a múltiples actores. "No sería una guerra globalizada, sino internacional, dependiendo de quiénes se involucren. La OTAN, por ejemplo, no estaría obligada a actuar ya que su artículo quinto si se trata de un miembro de la organización, sin embargo, Ucrania no lo es. La ayuda a Ucrania no necesariamente implica una respuesta militar directa", explicó. Según el analista, la respuesta de la OTAN podría incluir apoyo logístico, financiero o incluso militar, dependiendo de las decisiones de cada país miembro.

Cocho destacó que si el conflicto se traslada a Europa, podría convertirse en una nueva guerra en el continente, lo que afecta directamente a todos sus países. "Aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, cualquier uso de armas nucleares en su territorio impactaría de forma inmediata a toda Europa", añadió.

España, ¿realmente fuera de peligro?

En relación con las declaraciones de Margarita Robles de que España no está en peligro, Cocho matizó que, aunque España no haya suministrado armamento de largo alcance, sí lidera la coalición de control fronterizo con Rusiaen los países bálticos. "España tiene presencia en un área de alta tensión, y cualquier escalada podría tener repercusiones. Por lo tanto, aunque no seamos objetivo directo, no estamos exentos de ser afectados", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com