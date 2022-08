En Estados Unidos se podrá azotar a los alumnos de los colegios con una paleta

En el distrito escolar de Cassville, al sur del estado de Misuri, EEUU, se ha aprobado la vuelta del castigo físico a sus estudiantes a través de una paleta para darles azotes. Esta medida, que parecía estar obsoleta, está dando la vuelta el mundo y creando un debate social que sale fuera de las fronteras de EEUU. Las redes sociales ya se han hecho eco de esta noticia y los usuarios comentan su opinión respecta a este tema.

Parece imposible que, en pleno año 2022, se plantee que se azote a los niños para corregir sus conductas. Sin embargo, los alumnos podrían enfrentarse a un "castigo corporal" como sanción disciplinaria. Pero, hay que tener en cuenta que los padres deben de estar de acuerdo con este método. Así lo ha comunicado el superintendente Merlyn Johnson, quien ha tratado de justificar la controvertida decisión: “Las quejas que hemos escuchado de algunos de los padres es que no quieren que sus estudiantes sean suspendidos (ante una falta disciplinaria grave). Quieren otra opción”. “Entonces, esta es solo otra opción que podríamos usar antes de llegar a ese punto”, señala. Al parecer, todo comenzó con una encuesta enviada el año pasado, en el que los padres señalaron que la disciplina era una de sus mayores preocupaciones. “Empezamos a generar ideas sobre lo que podíamos hacer y el castigo corporal fue una de ellas”, afirma en declaraciones recogidas por USA Today, donde añade que entre las medidas también se contempló la creación de una ‘Academia de Éxito’ y una restricción de los teléfonos móviles y otros dispositivos con conexión a Internet.

Esta medida solo permite "azotar las nalgas con una paleta"

Esta medida, supuestamente, se aplicará “cuando todos los demás medios alternativos de disciplina hayan fallado, y solo en forma razonable con la recomendación del director” de cada escuela. Ese castigo corporal solo se llevará a cabo delante de un testigo certificado, y nunca en presencia de otros estudiantes.

Polémica por esta medida

Esta medida, como es normal, ha causado revuelo entre los padres, que se han manifestado indignados contra esta medida, de la que se han quejado. Consideran que lejos de educar, no son buenas para los alumnos. Dicen que, a los niños hay que escucharles y mediar a través de conversaciones. “No creo que sea apropiado. Siento que si tuvieran una salida diferente, como servicios de asesoramiento en la escuela en lugar de castigos corporales, esa sería la respuesta más apropiada”. “Al final del día, tienen que sujetar al niño y azotarlo para hacer que sea sumiso, cuando ese no es el problema. Es el hecho de que necesitan ser escuchados porque los niños actúan por diversas razones”, denuncia, en declaraciones a The Hill, Miranda, una madre con tres niños escolarizados en escuelas de Cassville.