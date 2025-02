Estados Unidos impondrá "definitivamente" aranceles a la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que "definitivamente" impondrá aranceles a los productos que la Unión Europea (UE) exporta a su país. Sin embargo, no ha especificado qué bienes estarán sujetos a gravámenes ni cuándo se aplicará.

"¿Quiere la respuesta sincera o le doy una respuesta política? Definitivamente, la Unión Europea nos ha tratado de manera terrible", respondió a un periodista en el Despacho Oval de la Casa Blanca. "Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros vehículos no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza", añadió.

Trump impuso aranceles del 25% al acero europeo y del 10% al aluminio durante su primer mandato. La balanza comercial con la UE se ha convertido en una gran preocupación para Trump, ya que en 2023 la UE registró un superávit en el comercio de bienes con Estados Unidos al exportar por más de 502.000 millones de euros e importar por más de 340.000 millones de euros, según la Comisión Europea.

Trump prometió que impondrá también aranceles a una amplia gama de importaciones en los próximos meses. "Vamos a imponer aranceles al acero y al aluminio este mes o el próximo, y les daremos un anuncio sobre la fecha exacta, pero será una cantidad tremenda de dinero para nuestro país", afirmó.

Aranceles a México, Canadá y China

Estados Unidos también impondrá aranceles a México, Canadá y China. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que entran en vigor este sábado. Concretamente se imponen aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá y del 10% a las importaciones de China, como parte de un intento por presionar a estos países para reducir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y frenar la llegada de migrantes.

Además, Trump anunció que impondrá aranceles al petróleo y gas que el país importa desde el 18 de febrero. La medida podría afectar a Canadá y México, aunque no se ha especificado a qué países aplicaría los nuevos aranceles.

El presidente de Estados Unidos prometió aranceles sobre una amplia gama de importaciones en los próximos meses, incluidos metales como el acero y el aluminio, así como productos farmacéuticos y semiconductores, intensificando sus amenazas de gravar a sus socios comerciales.

El impacto de los aranceles sobre el petróleo y gas de México sigue siendo incierto, dado que Estados Unidos exporta más petróleo y gas a México de lo que importa. Según los últimos datos disponibles de la Administración de Información Energética, en 2023 Estados Unidos exportó a México 1,2 millones de barriles de productos petroleros por día. Las exportaciones de gas natural también alcanzaron un récord, con 6.200 millones de pies cúbicos por día.

