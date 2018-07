Estado Islámico crea una red de compraventa ilegal de objetos históricos

DESTRUYE ARTE... PERO TAMBIÉN LO ROBA

La crueldad de Estado Islámico no cesa, y no sólo contra los seres humanos. Su barbarie también tiene como objetivo las obras de arte. Han arrasado tres tumbas milenarias en Palmira. Sin embargo, muchas veces no destruyen esas piezas valiosas. Las venden ilegalmente para financiar sus actividades terroristas.