Esperma congelado: la última iniciativa de Vladímir Putin para motivar a los soldados rusos

El frente en Ucrania sigue de lo más tenso. La invasión rusa del país sigue mientras las consecuencias cada vez son peores. Según los últimos datos de la ONU ya han muerto casi 7.000 civiles ucranianos en esta guerra, aunque si hablamos de víctimas militares la cifra es mucho mayor. Es por estas consecuencias por las que el presidente ruso, Vladímir Putin, sigue aprobando incentivos para sus soldados. Esta vez les ofrece congelar gratis su esperma.

Concretamente es una ayuda para los soldados que reclutaron forzosamente. Estos podrán congelar gratis su semen. Es una oferta que engloba a 300.000 hombres de entre 18 y 45 años. Tal ofrecimiento es un método de prevención para puedan conservar su esperma en caso de quedar mutilados o morir en combate.

Además, el Gobierno ruso ha especificado que esta medida será efectiva desde 2022 a 2024. Esto se traduce en que desde Rusia prevén que la guerra pueda durar hasta 2 años más.

Rusia descarta un "plan de paz"

Ya son 6.884 los civiles ucranianos fallecidos a causa de la invasión rusa y el país liderado por Vladímir Putin descarta un "plan de paz" para Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha subrayado en el día de hoy que no hay "plan de paz" alguno con Ucrania si esta no reconoce el actual estatus de las cuatro regiones ucranianas anexionadas recientemente tras la celebración de unas dudosas consultas populares que no han sido reconocidas más allá de Moscú y Minsk.

Las palabras de Peskov son la respuesta a unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre un proyecto de paz que pretende presentar en febrero. Mientras, Rusia ha atacado Járkov de nuevo. Según Ukrinform, las tropas rusas han bombardeado la ciudad mediante misiles S-300, ​​​​​​​ha señalado su alcalde Ihor Terekhov. El bombardeo ha dejado un herido que ha sido trasladado al hospital. Este último bombardeo no ha afectado al suministro eléctrico, el cual se interrumpe cada 3 o 4 horas.​​​