España prefiere retrasar el plan permanente para reubicar a los refugiados

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la necesidad de centrarse en poner en marcha el mecanismo de reubicación de refugiados "provisional" pactado por los Gobiernos europeos y aplazar decisiones sobre un mecanismo permanente a "ver cómo se van produciendo los acontecimientos" a la luz de los resultados del plan pactado frente a la tesis de países como Alemania y Suecia, que apuestan por avanzar en el mecanismo permanente.

"Todavía no hemos puesto en marcha el provisional que se acordó en el mes de julio", ha esgrimido el presidente del Gobierno en declaraciones a la prensa al término de la cumbre europea.

Rajoy ha recordado que en breve una delegación española irá a Italia para concretar la llegada de "algunos" refugiados en este país a España en el marco de la "experiencia piloto" acordada, aunque ha recalcado que el Gobierno da asilo a "muchas más personas de las que van a venir por este procedimiento".

"Lo que hay que hacer es ver cómo se van produciendo los acontecimientos para tomar decisiones definitivas" sobre un mecanismo permanente, sobre el que "no hay ninguna decisión definitiva", ha explicado Rajoy.

"No se ha planteado. Ni nadie ha dicho ni que si ni que no. Sino lisa y llanamente que seguiremos reflexionando y seguiremos trabajando para mejorar la situación", ha apostillado el jefe del Ejecutivo, que ha insistido en que "de momento hay que poner en marcha las primeras decisiones que hemos adoptado antes del verano" y que "no se ha hecho".

Durante la negociación del texto de conclusiones que preparan los líderes, la canciller alemana, Angela Merkel, con el apoyo de su homólogo sueco, ha pedido la inclusión de una referencia a seguir estudiando las propuestas de la Comisión Europea para una nueva estrategia común de inmigración y asilo en referencia al mecanismo permanente, una referencia a la que Rajoy ha expresado "dudas", a las que se han sumado los países del llamado 'grupo de Visegrado' --que forman Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, según han informado fuentes europeas a Europa Press.

Rajoy ha defendido "algunos avances positivos" en la cumbre como la "voluntad firme por parte de la Unión Europea de cooperar con los países de la Unión Africana" a fin de "intentar mejorar su nivel de vida para que la gente pueda vivir dignamente" y no tenga que huir a Europa, algo que "es muy positivo", que lleva "mucho tiempo" reclamando y que se pretende "plasmar en la cumbre" de noviembre en Malta con los países de la Unión Africana.

Rajoy manifestó sus dudas hacia una nueva estrategia común de inmigración

"Es positivo se está creando un fondo fiduciario para disponer de recursos suficientes para ayudar a estos países para intentar elevar su nivel de vida y para poner fin a los espectáculos dramáticos y terribles que estamos viendo en el Mediterráneo ya desde hace algunos años y de forma muy intensa en los últimos meses", ha dicho.

También están de acuerdo en "trabajar conjuntamente con los países de Africa que quieran" a "guardar sus fronteras y evitar que las mafias trafiquen con seres humanos" y, en tercer lugar, en sellar acuerdos "para repatriar a aquellas personas que, usadas por las mafias, se trasladen de sus países al resto de Europa".

Rajoy ha considerado "importante ayudar a Turquía", que acoge más de dos millones de refugiados sirios e iraquíes pero ha dejado claro que los líderes no han fijado "ningún tipo" de cantidades, preguntado por los 3.000 millones de euros de ayuda solicitados por Ankara.

"En las conclusiones no hay cantidades de ningún tipo y por tanto no hay compromiso de nadie", ha aclarado el jefe del Ejecutivo sobre la ayuda a Turquía, precisando que la cifra "no figura en el acuerdo" y la Comisión Europea "tiene que seguir negociando" con Turquía.

Preguntado por las críticas de la Comisión a los Gobiernos europeos por no aportar las contribuciones financieras prometidas para responder a la crisis de refugiados, Rajoy, cuyo Gobierno ha anunciado una contribución de tres millones para el fondo fiduciario de emergencia para Africa, ha dicho que España cumple "en la medida que va cumpliendo todo el mundo".



Después de que los líderes europeos hayan abordado las crisis en Siria y Libia, que han contribuido a la crisis de refugiados actual, Rajoy ha asegurado que "hay confianza" en que se cierre "pronto" un acuerdo entre las facciones en Libia y se forme un Gobierno unitario que permita al país "funcionar y mirar adelante", al tiempo que ha subrayado la necesidad de "terminar" con la "situación dramática" en Siria.

Entre los líderes europeos, ha asegurado Rajoy, "hay la convicción generalizada de que (el presidente sirio) Bashar al Assad no puede ser la solución" y hay que tratar de "formar un gobierno, lo más representativo posible, pero que en cualquier caso no debe estar encabezado como solución definitiva por Bashar al Assad". "Es evidente que el principal enemigo es Daesh", ha dicho en alusión al Estado Islámico.

Turquía niega que haya ya un acuerdo con la UE en materia de refugiados



Turquía ha negado que haya ya un acuerdo con la Unión Europea (UE) para que este país contenga el flujo de refugiados hacia territorio comunitario y ha afirmado que aún se trabaja en un documento que tendrá que incluir la liberalización de visados para los ciudadanos turcos.

El ministro de Exteriores, Feridun Sinirlioglu, aseguró hoy que el plan de acción anunciado el jueves por la Comisión Europea (CE) es todavía un borrador que debe tomar su forma definitiva.