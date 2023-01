Un error de la clínica de fertilidad lleva a una mujer a dar a luz a un hijo que no es el suyo

Después de un protocolo tan minuciosamente controlado como el de la fecundación in vitro parece imposible un error como el que vamos a contar a continuación. Estos hechos ocurrieron en Argentina y para preservar la intimidad de los protagonistas no se ha revelado la identidad de ninguno de los implicados, solo se sabe que todo tuvo lugar en San Isidro.

Una pareja acudió a una clínica de fertilidad para tener a su tercer hijo, no recurrieron a ningún programa de donación ni de óvulos ni espermatozoides por lo que el embrión solo tendría material genético de ambos progenitores. Sin embargo, algo ocurrió y cuando el recién nacido ya descansaba en brazos de la madre el padre se dio cuenta de que el grupo sanguíneo del bebé no era compatible con el de ellos, es decir, no podía ser hijo suyo genéticamente.

El error ha tenido que producirse cuando a la mujer le transfirieron el embrión aunque desde la clínica han asegurado al diario 'La Nación' que "se repasó el protocolo 1 y 100 veces y no se encontró dónde se pudo haber producido esta situación". Según la misma fuente las personas a las que en realidad podría corresponder dicho embrión han sido informadas.

La Justicia ha cerrado la investigación ya que consideran que se trata de un error en el tratamiento médico pero en el que no incurren malas intenciones y no se puede imputar ni un delito de supresión de identidad, ni de estafa y hasta la fecha tampoco de lesiones.