Una enferma de ELA solicita la eutanasia a los jueces en Ecuador: "Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel"

"Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel", dice Paola Roldán a los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador. Tiene 42 años y solicita la eutanasia, ya que sufre esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa de la que no existe cura.

Desde su domicilio, por vía telemática, Paola ha hablado con los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador: "Comparezco no para que me tengan lástima. Eso sí sería injusto. Yo he conocido lo que es vivir una vida intensa. Una vida profunda. Una vida amplia y colorida".

Junto a ella, sosteniéndole una mano, está su marido. Muy cerca también se encuentra su enfermera. "Hoy estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestran junto a mí. No hay medida paliativa que me mantenga lúcida y me permita soportar los dolores emocionales. El dolor de saber que todos mis sueños han sido mermados. El dolor de tener a mi hijo acostado a mi lado llorando con fiebre y no poder extender mi mano dos centímetros para tocarle la frente. Díganme, ustedes, qué cuidado paliativo sirve cuando semana a semana soy testigo consciente de cada facultad que voy perdiendo. ¿Qué pastilla hay para aliviar que no sé si la próxima semana pueda seguir hablando?", expresa la mujer.

Solicita la eutanasia

La eutanasia está prohibida hasta la fecha en Ecuador. Los jueces analizarán la demanda sin un límite de tiempo, aunque el caso tiene carácter de urgencia. En las próximas semanas podrían anunciar una resolución. "Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Quiero pedirles a ustedes, desde la comodidad que les da poder tomarse un vaso de agua cuando les apetezca, que me reconozcan este derecho que me corresponde".

Paola padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromotora que degenera paulatinamente los músculos del cuerpo de las personas e impide de a poco controlar el movimiento de todas las extremidades.