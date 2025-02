Encuentran una serpiente venenosa en un supermercado escondida en una caja de bananas

Los empleados de un supermercado de New Hampshire, Estados Unidos, se quedaron atónitos y aterrados al encontrar dentro del establecimiento a un 'cliente' al que no esperaban para nada. Mientras descargaban un cargamento de bananas proveniente de Ecuador, se toparon con una serpiente ojo de gato bandada, una especie venenosa nativa del país sudamericano.

El incidente tuvo lugar entre el pasado viernes y sábado en el supermercado Market Basket de Manchester. La serpiente fue encontrada por un empleado mientras revisaba un cargamento de bananas, en una caja de virutas. De inmediato contactaron con el Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire para alertar del descubrimiento.

"El sábado 15 de febrero, un oficial de conservación acudió a una tienda de comestibles local en el sur de NH después de que los empleados descubrieran a un autoestopista no deseado en un envío de bananas. El autoestopista resultó ser una serpiente adornada con ojos de gato, una especie de serpiente ligeramente venenosa originaria de Ecuador", ha explicado el propio Departamento de New Hampshire a través de su cuenta de Facebook.

Tal y como han informado desde 'Fox News', la llamada del supermercado fue atendida por Griffin McKeown, oficial de conservación del New Hampshire Fish and Game Department. Fue él quien acudió al establecimiento para capturar al animal: "Hemos tenido algunas llamadas sobre entregas de pitones bola y otros reptiles domésticos, pero nunca una serpiente venenosa", declaró McKeown a la cadena de televisión local WMUR, que describió el hallazgo como un caso inusual en la zona.

Las autoridades han confirmado que el reptil fue capturado por el New Hampshire Fish and Game Department y trasladado a un centro especializado en reptiles sin que sufriera ningún daño. "La serpiente resultó ilesa y reubicada en Rainforest Reptile Shows Inc.", añade el mencionado post de Facebook.

Asimismo, las autoridades de New Hampshire han aprovechado la ocasión para recordar a la población la importancia de reportar cualquier avistamiento de especies animales inusuales o potencialmente peligrosas.

Su veneno puede causar dolor, hinchazón y ampollas hemorrágicas

La serpiente ojo de gato bandada o escombrera, cuyo nombre científico es Leptodeira annulata es una especie nativa de varias regiones de América Central y del Sur, como Ecuador, Colombia y Perú.

Se trata de una serpiente nocturna que se caracteriza por sus distintivos ojos con pupilas verticales, similares a las de un gato, de ahí su nombre. Además, su coloración que varía entre tonos de marrón y gris con manchas oscuras.

La Leptodeira annulata se alimenta de lagartos y ranas y no es frecuente que muerda a los humanos. Su veneno, aunque no es letal, puede causar dolor, hinchazón y ampollas hemorrágicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com