Encuentran sana a una recién nacida al lado del cadáver de su madre aplastado por un camión en un accidente de tráfico

Una bebé ha sobrevivido después de que su madre diera a luz justo antes de morir aplastada por el vehículo en el que viajaba como copiloto. Se trataba de un camión con tablones de madera del que el conductor perdió el control y volcó.

El camión circulaba por una autopista cerca de Cajati, entre Sao Paulo y Curitiba, en el sureste de Brasil y la pequeña está siendo tratada en la sala de cuidados intensivos neonatales del hospital regional Pariquera-Acu. La policía y los servicios sociales están tratando de identificar a la madre fallecida, que tenía 39 semanas de embarazo y fue encontrada sin documentos. La recién nacida ha recibido el nombre de Giovanna, que significa "protegido por Dios".

El conductor del camión, Jonathan Ferreira, ya ha sido dado de alta y está acusado de homicidio involuntario. Dijo a los equipos de rescate que no conocía a la mujer, y que solo la estaba trasladando. Las autoridades ahora intentan identificar a la mujer y han hecho un llamamiento para que los familiares se presenten. Si no se encuentra ninguno, será enterrada como una mujer no identificada y la niña será enviada a un orfanato y puesta en adopción.