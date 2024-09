Encuentran nuevos restos del submarino Titán a 3.700 metros de profundidad, en la zona del hundimiento del Titanic

En la zona del hundimiento del Titanic, a 3.700 metros de profundidad, se acaban de encontrar parte de los restos del submarino Titán, que en de junio del año pasado implosionó, dejando cinco personas fallecidas. Se trataría de la parte posterior del sumergible, concretamente, unos 500 metros de la proa del trasatlántico. Un hallazgo que se produce justo cuando ha dado comienzo la investigación del accidente por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El submarino Titán se creó con la finalidad de explorar los restos del Titanic. Pero, en su viaje del 18 de junio de 2023, tan solo una hora y 45 minutos después de sumergirse en el mar, su tripulación perdió todo tipo contacto con los expertos que estaban monitoreando el viaje en tierra firme, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

El sumergible debía volver siete horas después de su expedición, pero terminó implosionando y causando la muerte de los cinco tripulantes. La razón todavía se desconoce y sigue siendo materia de investigación. Por esta razón, diez empleados de Ocean Gate (la empresa que ofrecía en ese momento los servicios de inmersiones tripuladas) fueron interrogados en North Charleston, Carolina del Sur.

El Titán estaba preparado para alcanzar profundidades de hasta 4.000 metros y había sido construida con una fibra resistente de carbono con la ayuda de expertos de la NASA y de la Universidad de Washington, según la información que proporcionó Ocean Gate. Este sumergible ya había realizado inmersiones y viajes con dirección a los restos del Titanic en los años 2021 y 2022, y cada año realizaba este tipo visitas al fondo del mar con fines turísticos.

Algunas incógnitas

Antes del terrible incidente del pasado año, ya se habían registrado algunos fallos de seguridad en el Titán para hacer viajes a zonas tan profundas en el mar. Además, se había advertido de que, en ocasiones, presentaba problemas en el sistema eléctrico.

Asimismo, una investigación llevaba a cabo por un funcionario federal de Estados Unidos reveló que la transcripción que se difundió de las comunicaciones del sumergible y su nave era falsa, según informó el 'New York Times'. Un año después de los hechos, el equipo de investigadores del gobierno federal estadounidense señaló que la transcripción era totalmente ficticia. El grupo no descubrió ningún signo despectivo, lo que quiere decir que los tripulantes no fueron advertidos de ningún suceso catastrófico que pudiera amenazar sus vidas.

