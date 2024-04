Encuentran 70 kilos de droga en la casa de una alcaldesa durante una macro operación policial

La Policía francesa ha encontrado este domingo 70 kilogramos de cannabis durante un registro en el domicilio de Jamilah Habsaoui, alcaldesa de Avallon (Yonne), municipio de unos 7.000 habitantes situado al este de Francia. Siete personas han sido detenidas, entre ellas la propia edil y dos hermanos suyos.

Los gendarme,s junto con una brigada canina, han localizado esta cuantiosa cantidad de droga en la casa de la Habsaoui, técnica farmaceutica de profesión, donde convive con su hermano y su padre. De hecho, el hermano de la alcaldesa, que también ha sido detenido, cuenta con antecedentes penales por tráfico de drogas, según confirman fuentes policiales.

Asimismo, se está llevando a cabo otro registro en su lugar de trabajo, según fuentes cercanas a la investigación, que afirman que Habsaoui será puesta bajo custodia policial tras los registros. Según informaciones de 'France 3 Bourgogne Franche-Comté', sería el hermano detenido de la edil el principal sospechoso de haber almacenado drogas en el interior del inmueble "sin que [la alcaldesa] tuviera conocimiento de nada".

"No me sorprende, ha estado alrededor de ella durante años. No la culpo personalmente, sino alrededor de ella. Desafortunadamente, su entorno es bastante conocido. Iba a terminar sucediendo", declara uno de sus vecinos ante los micrófonos de 'France 3 TV'.

Sin embargo, para otros residentes de Avallon, satisfechos con su trabajo como alcaldesa, la noticia les ha sorprendido bastante. "Siempre hay poco tráfico aquí y allá, pero ella no tiene esa reputación. Como alcaldesa, la respeto, hace las cosas bien", dice uno. "La conozco, es muy amigable, eso me sorprende mucho. No creo que ella sea capaz de eso, pero puedo estar equivocado", afirma otro vecino.

Jamilah Habsaoui, de 45 años y ex miembro del Partido Socialista (PS), fue elegida alcaldesa de Avallon en 2021, después de haber sido primero diputada durante muchos años. Además, Habsaoui es también consejera regional de Borgoña Franco Condado y delegada responsable de la ruralidad.

Operación "espacio limpio"

Este hallazgo por parte de la Policía gala se enmarca dentro de la macro operación "espacio limpio". La operación engloba grandes intervenciones policiales antidroga que serán llevadas a cabo en toda Francia a fin de luchar contra el narcotráfico.

La primera de ellas tuvo lugar en Marsella el pasado 19 de marzo en presencia de Emmanuel Macron, dos semanas después de que los magistrados de la ciudad de Marsella se unieran para reclamar un "plan Marshall" para salvar la ciudad del narcotráfico.

"Es una operación sin precedentes la que hemos lanzado, para frenar el narcotráfico, para garantizar el orden republicano", indicó entonces el presidente francés en la red social 'X'.

Estas actuaciones policiales se han llevado a cabo ya en varias grandes metrópolis francesas, como Marsella, Lyon y Lille, pero también en ciudades más modestas como Clermont-Ferrand, Besançon y Dijon. De momento, estas actuaciones se han saldado con 1.738 detenciones , 150 kg de droga y 2,4 millones de euros incautados.

