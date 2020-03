Encerrado con su hermana muerta por coronavirus en Italia: el desgarrador vídeo de un joven en cuarentena

Luca Franzese, un joven de Nápoles, Italia, ha publicado un vídeo en Youtube en el que explica la dramática situación que está pasando su familia por el coronavirus. Franzese indica que su hermana, de 47 años y que padecía epilepsia, murió a causa del COVID-19 y su cadáver continúa en casa porque las autoridades italianas no se han hecho cargo del cuerpo.

"No ha podido tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Mi hermana tenía un tipo de epilepsia, era una persona de riesgo. Es una vergüenza porque el médico no ha venido a casa y ninguna institución le ha hecho caso", reclama.

Ahora, tanto él como varios miembros de su familia, están infectados por coronavirus.

Franzese explica que tuvo que hacer el boca a boca a su hermana para intentar salvarle la vida, pero sin éxito. Él ha permanecido en casa, pero asegura que "podría estar por ahí contagiando a todo el mundo".

Según el protocolo que se ha establecido en Italia por el brote de coronavirus, Italia prohíbe que nadie se acerque a un cadáver durante un tiempo tras una muerte debido al riesgo de contagio. "Estoy destruido, con todo el dolor del mundo, y tengo que batallar esta situación con mi hermana muerta y sin saber qué hacer", lamenta en el vídeo.

Italia supera los 12.000 contagiados y los muertos son ya más de 800. El país se encuentra actualmente 'cerrado' y el primer ministro, Giuseppe Conte, dijo a los ciudadanos que debían permanecer en sus casas.