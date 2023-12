El emocionante reencuentro entre Mia Schem, la primera secuestrada en salir en un video de Hamás, con su familia

Este pasado jueves se ha vuelto a producir un intercambio de rehenes entre Hamás e Israel y en el grupo de liberados por Hamás, se encontraba la joven de 21 años Mia Schem que fue secuestrada por el grupo terrorista en el festival de música. Finalmente, la joven franco-israelí apareció ayer en un vídeo donde se puede ver cómo se rencuentra con sus seres queridos tras haber sido puesta en libertad.

La joven fue la primera rehén en salir en vídeo de Hamás como prueba de vida, donde aparecía con un brazo roto. En el vídeo, publicado por la red terrorista el 17 de octubre, declaraba lo siguiente: "Hola, me llamo Mia Schem, tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí". Además, aprovechaba para pedir que por favor la sacasen de ahí lo más rápido posible para volver con su familia.

La ex-rehén es mitad francesa, por lo que el presidente de Francia, Emmanuel Macron ha querido expresar su gran alegría por su liberación. Además añade que París seguirá trabajando por la liberación de los que siguen bajo el yugo de Hamás.

No se prorroga la tregua

Tras los grupos de rehenes liberados tanto por Israel como Hamás entre los que se encuentran historias tan escalofriantes como el niño de 12 años que fue obligado a ver vídeos de asesinatos de Hamás, finalmente se ha confirmado que no se seguirá con la tregua entre los dos protagonistas del conflicto.

Israel ha acusado a Hamás de haber violado el acuerdo y por tanto ha advertido que proseguirá con los ataques.