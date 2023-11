La estremecedora historia del rehén de 12 años al que obligaban a ver vídeos de los asesinatos de Hamás

Se cumplen seis días consecutivos del alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza. Por el momento, Hamás ha liberado 81 rehenes, mientras que Israel ha puesto en libertad a 180 prisioneros. Para todos ellos, el cautiverio ya ha terminado. Todos ya están a salvo.

Ahora, muchos de los retenidos por Hamás han decidido compartir con sus familiares los detalles sobre su secuestro. Y algunos de esos familiares están dando a conocer todos los testimonios de las víctimas que han sufrido más de cincuenta días de cautiverio.

Estas son algunas de las estremecedoras historias.

Sin colchón, sin aire

Ruth Munder, una anciana de 78 años, fue una de las primeras liberadas. Junto a ella, su nieto fue uno de los afortunados que pudo escapar de la pesadilla. "Dormíamos en sillas, sin un colchón. Nos cubríamos con una sábana. Eso era todo", ha comentado Ruth. Permanecían en un lugar cerrado y lleno de gente. "Era una habitación asfixiante. No nos dejaban abrir las ventanas para tomar un poco el aire", ha lamentado la anciana.

Según se ha podido saber, su dieta se componía básicamente de pollo con arroz, conservas y algo de queso.

"Pasaron frío, pasaron hambre, pasaron mucho miedo", comenta Diego. Su hermana y sus dos sobrinas son dos de las últimas liberadas por Hamás. Además, todos los prisioneros debían estar quietos y callados. "No podían hablar. Siempre había un guardia que decía: silencio, silencio", asegura el familiar de las víctimas.

"Liberación acompañada de mucha sangre"

Eitan, un niño de tan solo 12 años, ha pasado 52 días secuestrado por Hamás. El pequeño ha confesado a sus familiares que los terroristas islámicos le obligaban a ver vídeos que mostraban los asesinatos cometidos el pasado 7 de octubre. Por suerte, Eitan ahora se encuentra sano y salvo, rodeado de sus seres queridos.

Y, aunque todos están muy felices de haber huido de la terrible situación que vivían, no será fácil para ellos olvidar todo lo que han experimentado. "Todavía no me lo creo. Es como si estuviese soñando. Una liberación, sin embargo, acompañada de mucha sangre", comenta Etaf Jaradat, otra de las prisioneras liberadas.

La tregua podría prolongarse

Se espera que Hamás e Israel liberen más rehenes y prisioneros este miércoles, último día de la tregua de seis días en la Franja de Gaza. Mientras, la CIA y el Mosad continúan negociando para intentar que se prolongue el alto el fuego, incluso indefinidamente.

La tregua podría ampliarse dos días más con las mismas condiciones. De momento, para Israel todo depende de si Hamás puede garantizar la liberación de diez rehenes cada día. El problema es que, en realidad, Hamás no puede asegurar que controla a todos esos rehenes.