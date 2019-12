Emmanuel Macron renuncia a su futura pensión vitalicia en mitad de las protestas por las pensiones

Más información Continúan las protestas en Francia contra la reforma de pensiones que quiere llevar a cabo el presidente Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado su intención de renunciar a la pensión vitalicia que le corresponde cuando deje de ser presidente, un gesto que busca ser "ejemplar" en medio de las protestas y la huelga indefinida contra la reforma de las pensiones que ha planteado su Gobierno.

"No recibirá esta jubilación prevista por ley al final de su mandato porque considera que esta ley está destinada a normalizarse. Por lo tanto, no la aplicará. Tampoco liquidará esta suma cuando se jubile. Estamos en una era en la que los funcionarios electos deben ser ejemplares", ha explicado un asesor presidencial en declaraciones recogidas por el periódico 'Le Parisien'.

El presidente tiene un régimen específico de jubilación conforme al Artículo 19 de una ley de 1955 por la que percibiría una pensión vitalicia equivalente al salario de un consejero de estado: 6.220 euros brutos al mes. La suma no está sujeta a ninguna condición de edad, mandato o límite de ingresos. Según 'Le Parisien', el objetivo es establecer un nuevo mecanismo Emmanuel Macron y todos los jefes de Estado posteriores entren en el régimen universal de puntos incluido en la propuesta de reforma de las pensiones.

Además, Macron ha anunciado que no se sentará en el Consejo Constitucional al final de su mandato conforme le corresponde por ser expresidente y que renuncia a la compensación de 13.500 euros mensuales que incluye este puesto. En respuesta, el dirigente opositor y líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha criticado el anuncio porque "él tiene los medios para prescindir de una jubilación de 6.000 euros, pero la mayoría de las personas no tienen estos medios. Yo personalmente no los tengo", ha afirmado Mélenchon en declaraciones a BFMTV. "La jubilación no es un privilegio", ha remachado.