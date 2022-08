La élite de Rusia despide a Daria Dugina como una mártir tras su asesinato en un atentado

La hija de Aleksandr Dugin, idealista de la revolución conservadora rusa y 'cerebro' estratégico de Putin, murió el fin de semana en un atentado con coche bomba cuando se dirigía a Moscú. Daria Dugina era fiel seguidora de las ideas de su padre y estaba multada por Reino Unido por intentos de "desestabilizar" Ucrania. Tras ello, la élite de Rusia la ha despedido como una mártir, apuntan desde el círculo del Kremlin que el ataque parecía estar dirigido hacia su padre.

Dugin alegó que las últimas palabras de su hija fueron: Papá, siento la guerra en mí, me siento una heroína. No quiero otro destino. Quiero -estar- con mi país, con mi pueblo; quiero estar del lado de las fuerzas de la luz". Rusia remarca que tras su investigación, Ucrania está detrás del atentado, algo que Kiev ha desmentido. No se quedan ahí, sino que también señalan a Estonia de amparar a terroristas. Desde el país ruso, muchos habitantes dicen que "es hora de empezar una guerra, pero una guerra seria". Y es que para ellos, la guerra en Ucrania es una simple 'operación militar especial'.

En este último adiós a la hija del filósofo imperialista y ultranacionalista, la tristeza se ha visto superada por la venganza. Ahora piden actuar contra un crimen que la inteligencia rusa afirma haber resuelto en tiempo récord. En menos de 48 horas difundían imágenes de la supuesta autora del atentado entrando a Rusia, alojándose en un apartamento para espiar a la fallecida e incluso huyendo en la frontera. Algunos dudan de esta inusual eficacia, se llegó a decir que la espía ucraniana pertenecía a Azov, algo negado por el comando ucraniano.

Rusia acusa a Ucrania y Kiev lo desmiente

El gobierno de Volodímir Zelenski señala la autoría directamente al servicio de Inteligencia ruso. Existen muchas incógnitas en el aire sobre el atentado y muerte de Daria Dugina. José María Peredo, experto en política internacional, señala que "es muy posible que sea un motivo para que la prolongación de la guerra se produzca en vez de un acercamiento''. El ala dura del Parlamento ruso exige la destrucción del gobierno de Ucrania.

Desde el Kremlin utilizan la muerte de Dugina para aumentar las hostilidades en el este de Europa. El vicepresidente de la Duma y miembro de Rusia Unida, partido de Vladímir Putin, Serguéi Neverov, ha pronunciado un discurso durante la ceremonia del funeral: "No dudo que no solo los ejecutores, sino los organizadores, pagarán del todo. El camino de luz que llevó Daria nos une aún más para la liberación de las ciudades rusas en la lucha contra el fascismo y ese régimen odioso".