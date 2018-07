Se elevan a cuatro los muertos en los incendios de Madeira

El balance de víctimas de los incendios registrados en los últimos días en la isla portuguesa de Madeira se ha elevado a cuatro fallecidos tras la muerte de un herido grave cuando estaba siendo trasladado a un hospital.

La cadena de radio Antena 1 Madeira ha informado a primera hora de este viernes del fallecimiento de una persona que había resultado herida en estado grave y que estaba siendo trasladada de urgencia al hospital de Santa María en Lisboa.

Tras tres días con incendios activos, el presidente de la Cámara Municipal de Funchal, Paulo Cafofo, ha contado el jueves que los fuegos han causado daños por valor de unos 55 millones de euros, con más de 200 viviendas y edificios afectados, la mitad de ellos totalmente destrozados.

Cafofo ha advertido de que se trata de un balance de pérdidas provisional porque falta hacer una estimación completa de todos los gastos y daños. De momento, los incendios en Madeira han acabado con la vida de cuatro personas y han dejado más de 200 heridos, además de provocar el desalojo de más de un millar de personas.

En todo Portugal, continúan activos 85 incendios, de los cuales seis son de grandes proporciones. Los casos más preocupantes, según la cadena de radio RTP, son los fuegos que se registran en Anadia, Arouca y Agueda, en el Portugal continental. La Autoridad Nacional de Protección Civil de Portugal ha dicho este viernes que la noche del jueves ha habido una disminución del viento y una mejora de las condiciones meteorológicas, lo que permite avanzar en la lucha contra el fuego.

El director adjunto de Operaciones de Protección Civil, Carlos Guerra, ha contado que los bomberos han avanzado en los frentes de incendios en Viana do Castelo y en Braga, en el norte del país, pero ha dejado claro que la situación sigue siendo "muy preocupante". "Se mantienen dos incendios en el distrito de Viana do Castelo, uno en el consejo de Caminha y otro en el de Viana do Castelo que todavía no hemos conseguido dominar. Creemos que, durante el día de hoy, con la posibilidad de destinar medios aéreos pesados, podemos evolucionar y dominar estos y otros incendios", ha asegurado.

Este jueves, el primer ministro luso, António Costa, se ha desplazado hasta Funchal, la capital de Maderia, donde ha comprometido la colaboración del Gobierno central con las autoridades de Madeira y que se hará una evaluación completa de daños para estudiar medidas de financiación. Además, ha asegurado que se crearán mecanismos de apoyo a la actividad económica y se adoptarán medidas de alojamiento de emergencia y de reconstrucción de viviendas y ha dejado claro que Portugal demostrará a la comunidad internacional que Madeira continúa siendo un destino turístico de excelencia.