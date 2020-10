Elecciones Estados Unidos: Las frases de Donald Trump en la campaña de las presidenciales

Estados Unidos es, lamentablemente, líder mundial con casi 9 millones de casos de coronavirus. Y también es el país donde más muertos se han registrado, superando los 228.000. Pero su mandatario, el republicano Donald Trump ha tratado en numerosas ocasiones de restar importancia a la pandemia, incluso cuando los propios expertos en salud de su gobierno suplicaron a los estadounidenses que se tomaran el virus en serio.

A lo largo de la campaña electoral y del año en general, Trump apenas ha usado la mascarilla, e incluso se burló de su contrincante, el demócrata Joe Biden por usarla “con mucha frecuencia”, según él. En lugar de prestar atención a las recomendaciones sobre el distanciamiento físico, Trump ha convocado grandes mítines de campaña en los que sus seguidores se juntan hombro con hombro sin distancia de seguridad, y a menudo sin mascarillas, para escucharlo hablar.

Estas son algunas de las declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump sobre la peor pandemia que ha afectado al mundo en un siglo.

Ha minimizado el coronavirus y le resta importancia

"En abril, teóricamente, cuando empiece a hacer algo más de calor, el virus milagrosamente desaparecerá". Ocurrió en un mitin durante las primarias republicanas, en el estado de New Hampshire, el 10 de febrero.

El 25 de febrero, Trump manifestó que el coronavirus “está perfectamente bajo control en nuestro país. Hay unas pocas personas que lo tienen. Estamos muy cerca de conseguir una vacuna".

Al día siguiente 26 de febrero, daba gracias “por todo lo que hemos hecho, el riesgo para el pueblo americano continúa siendo muy bajo". "Los 15 casos que hay ahora van a bajar en unos pocos días a cerca de cero". "Muy pronto serán cinco personas y podrían ser una o dos en muy poco tiempo", manifestaba el mandatario

El magnate también vaciló sobre sus conocimientos en medicina: "Me gustan estas cosas. Realmente, lo entiendo. La gente se sorprende de que lo entienda. Todos estos doctores (presentes en la rueda de prensa) me dicen: '¿Cómo sabe tanto de esto?'. Quizá tenga una habilidad natural. Quizá debería haberme dedicado a esto en vez de presentarme a presidente". (6 de marzo)

Pero no fue hasta el 17 de marzo cuando empezó a ver que el coronavirus no era un simple catarro, como también manifestó, y declaró que: "Siempre he sabido que esto es una pandemia real. Pensaba que era una pandemia mucho antes de que le llamaran pandemia".

Donald Trump protagoniza una nueva ocurrencia respecto a cómo hacer frente a la pandemia del coronavirus, esta vez desde el punto de vista médico. El presidente de los Estados Unidos lanzó al aire dos 'ideas' para acabar con el virus: la posibilidad de inyectar desinfectante en los pacientes de Covid-19 y/o aplicar fuertes dosis de luz y calor al cuerpo: “Veo que el desinfectante elimina el virus en un minuto, ¡un minuto! ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así? Inyectarlo en el cuerpo, o que lo limpie. Parece que llega a los pulmones, donde afecta mucho. Sería interesante verificar eso”

Tras meses minimizando el impacto del coronavirus, el presidente Donald Trump anunció a través de su cuenta de Twitter que tanto él como su esposa Melania, contrajeron el virus

Donald Trump, también dedicó unas palabras al principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, a quien insultó y lo amenazó con quitarlo de su cargo. Esto ocurrió un día después de que el especialista señalara que no le sorprendió el contagio del presidente estadounidense.

"La gente está cansada de la covid. La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas, estos idiotas que no acertaron (en su pronóstico). Cada vez que Fauci sale en televisión siempre hay un bombazo, pero sería un bombazo aún mayor si le despido", dijo Trump, según los medios presentes. "Fauci es un desastre. Si le hubiera escuchado, tendríamos 500.000 muertos por covid”, añadió el presidente Trump.

En el primer debate entre los candidatos, Trump también manifestó el no usaba mascarilla, a pesar de haber pillado el coronavirus: “Tengo una mascarilla aquí pero no la uso como él. Yo me la pongo cuando creo que la necesito, no como él, que puede estar hablado a 50 metros de la gente y ponerse una mascarilla gigantesca”.

En el segundo y último debate entre Trump y Biden del 22 de octubre, Trump aseguró que el era el mandatario que más había hecho por la comunidad negra en la historia de Estados Unidos, a excepción de Abraham Lincoln, que abolió la esclavitud en 1863 y añadió “soy la persona menos racista de esta sala”.