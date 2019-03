Obama da su apoyo oficial a Clinton como candidata demócrata a la Casa Blanca

El senador por Vermont rehusó, no obstante, ofrecer su respaldo a Clinton o abandonar su campaña, y aseguró que "competirá" en las primarias que celebrará Washington DC el próximo martes, las últimas del proceso electoral demócrata. "Voy hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que Donald Trump no se convierta en presidente de Estados Unidos", enfatizó Sanders a los periodistas al término de su encuentro con Obama, aunque no admitió preguntas.

"She’s got the courage, the compassion, and the heart to get the job done."



Watch President Obama endorse Hillary.https://t.co/DzKgMFgdmP