Un aliado de Clinton, un enviado del Kremlin... Las teorías de la conspiración que explican la candidatura de Trump

La candidatura de Donald Trump a la Presidencia de EEUU por el Partido Republicano, una de las mayores sorpresas electorales de los últimos tiempos en el país, ha dado pie a numerosas teorías de la conspiración, algo a lo que el propio aspirante es muy aficionado.

La principal teoría de la conspiración, que circula por internet casi desde que el multimillonario anunció su intención de presentarse en junio de 2015, es la de que Trump sea en realidad un "submarino" de su rival demócrata, Hillary Clinton, para torpedear las posibilidades electorales del Partido Republicano y dividirlo.

Esta teoría se ha visto alimentada principalmente por la relación que los Clinton, Hillary y el expresidente Bill Clinton, han mantenido desde antaño con el magnate neoyorquino, a cuya boda con Melania, su actual esposa, asistieron en 2005 en un exclusivo club propiedad del multimillonario. Pero también por el hecho de que Trump, que nunca ha militado en el Partido Republicano, ha sido un viejo donante del Demócrata y de los Clinton, con cuyas campañas políticas se ha mostrado generoso, así como con la Fundación Clinton.

Esta teoría de que Trump pudiera tener un acuerdo secreto con los Clinton tuvo en su momento un defensor de lujo, Jeb Bush, uno de sus principales adversarios, que partió como favorito por ser hijo y hermano de expresidentes. "Quizá Donald Trump negoció un acuerdo con su amiguita Hillary Clinton, Si seguimos por este camino, la va a llevar a la Casa Blanca", escribió Jeb Bush en un arranque premonitorio en su cuenta de Twitter en diciembre pasado, cuando el magnate ya despuntaba en las encuestas.

Trump conjugó sus apoyos tanto a demócratas como a republicanos, una práctica que no es extraña en Estados Unidos, pero en con una inclinación mayor por el Partido Demócrata, al menos hasta 2012, cuando empezó a centrar sus aportaciones en los republicanos. Otra teoría que va un paso más allá es la que sostiene que Trump en realidad no tiene ninguna intención de convertirse en presidente y se metió en la carrera electoral para llevar la notoriedad que ha conseguido como estrella del programa de televisión "The Aprentice" a un nivel superior.

Son muchos los convencidos de esta teoría, como el profesor emérito de política del Occidental College, Peter Drier, y quienes creen en ella explican así las constantes metidas de pata y recurrentes polémicas que genera el multimillonario. Trump "se caga de miedo" ante la idea de ganar la candidatura presidencial, y "se acuesta todos los días excitado por la atención mediática que conseguirá al día siguiente y preocupado de realmente poder vencer", escribió Drier en octubre pasado.

Otra teoría que mezcla la conspiración, la ficción política y la paranoia internacional es la que apunta a que Trump pudiera ser en realidad un peón del Kremlin y trabajar al servicio del presidente ruso, Vladimir Putin. Pese a lo retorcido de esta hipótesis, los reiterados intercambios de halagos y la extraña fascinación que Trump tiene por Putin le dan cierta credibilidad. "En el negocio de la inteligencia, diríamos que el señor Putin ha reclutado al señor Trump como un agente inconsciente", opinó el pasado viernes el exjefe de la CIA Michael Morell.

En vísperas de la convención del partido, el Comité Nacional Demócrata fue objeto de un ciberataque que permitió la divulgación de 20.000 correos electrónicos comprometedores por parte de WikiLeaks, algo de lo que Hillary Clinton culpó a Rusia. Por si fuera poca prueba, según los defensores de la teoría, el propio Trump, que tiene inversores rusos en sus negocios, animó días después a Moscú a obtener más correos de sus rivales para ponerlos en entredicho.

Pero en lo que se refiere a conspiraciones, el magnate de los casinos parece ser un campeón, especialmente en lo referente al presidente, Barack Obama, ya que ha dicho que nació en Kenia y, por ello, debía habérsele impedido acceder a la Presidencia, algo por lo que ha sido objeto de mofas por parte del propio gobernante.

También ha asegurado que el verdadero nombre de Obama es Barry Sowoto o Sotoro, que en realidad es musulmán, que su historial académico ha sido falsificado y que, por su culpa, ha sido objeto de una persecución por parte de las autoridades fiscales.

Su nueva teoría de la conspiración es que las elecciones en Estados Unidos pudieran están "amañadas", algo que algunos interpretan como una premonición y otros como un primer reconocimiento de que podría perderlas, y sobre lo que Obama ha dicho que es una teoría "ridícula".