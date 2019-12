El Príncipe Harry se disfraza de Papá Noel para felicitar la Navidad a los niños de militares fallecidos

El príncipe Harry ha tenido un bonito detalle con los niños huérfanos de militares fallecidos del Reino Unido y les ha felicitado la Navidad con un vídeo publicado en la página web de la organización Scotty's Little Soldiers, que brinda apoyo a los niños que hayan perdido a un padre que sirvió en las Fuerzas Armadas británicas.

Vestido de Papá Noel, Enrique de Sussex ha reaparecido tras unas semanas apartado de la vida pública para contribuir y ayudar en la labor que realiza esta organización, con la que está muy implicado muy implicado. "El vídeo mensaje del Príncipe Harry fue un regalo especial para los niños", agradeció la organización la colaboración de este. Este es el mensaje del Príncipe Harry:

"¡Ho, ho, ho! Hola chicos, hola a todos en Scotty's Little Soldiers. Espero que lo estéis pasando genial. He escuchado que hay 190 personas ahí este año, así que, por favor, causad todo el caos que podáis. También quiero animaros a mirar a vuestro alrededor para que veáis que sois parte de una familia, de una comunidad asombrosa en la que tenéis apoyo siempre que lo necesitéis. He conocido a algunos de vosotros, bueno..., a la mayoría hace algunos años. Sé lo fuertes que sois. Sí, perder a un padre es algo increíblemente difícil pero sé que cada uno de vosotros vais a ayudaros mutuamente y tendréis un futuro increíble por delante. Por el momento vais tener una Navidad fantástica. Lo último que quiero añadir es que vuestros padres nunca serán olvidados, vosotros tampoco, y sé que os dejo con una enorme sonrisa en el rostro, los más pequeños probablemente llena de comida. Feliz Navidad y feliz año".

Cabe destacar que Enrique de Sussex ha estado comprometido con las Fuerzas Armadas del país y entre 2007 y 2008 sirvió en Afganistán y que él también sufrió la pérdida de uno de sus progenitores cuando era niño, la de su madre, Diana de Gales, cuando tenía 12 años.