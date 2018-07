El acoso sexual a mujeres, un problema invisibilizado en China porque las víctimas temen denunciar

Con varias fotos, muchas jóvenes denunciaron abusos sexuales en China siguiendo la campaña 'Me Too' y su ejemplo ha contagiado a más víctimas.

Una alumna ha denunciado a su profesor explica por qué lo ha hecho: "Me vi reflejada en algunos casos. No me atrevía a denunciar al principio porque me sentía culpable, pero después me di cuenta de que era necesario"

El lema ha surtido efecto sobre todo entre los universitarios, más de 10.000 alumnos han solicitado que se investigue en las aulas.

La mayoría de las víctimas que denuncia se acaba arrepintiendo. El abogado Lu Xiaoquan explica que en China no hay conciencia de igualdad de género. La mayoría no considera que ha sido acosada y denunciarlo le perjudica en su trabajo y en su entorno familiar.

Según una encuesta, el 70% de las entrevistadas reconocía ser víctima de abusos pero solo el 4% había denunciado. Además, en Internet se censuran los mensajes contra esta campaña porque el gobierno frunce el ceño ante cualquier movilización social. Los expertos creen que harán falta décadas para que se consolide.