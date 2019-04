Desde la muerte de Aylan, 423 niños han muerto ahogados en el Mediterráneo

Save the Children, explica que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en materia de refugiados no ha frenado su llegada a las costas griegas. "Los niños refugiados tienen muy pocas vías legales para buscar protección en Europa. Si existieran canales para que los refugiados pudieran llegar de una manera segura, se evitaría que los menores intenten sustraerse al control de las autoridades desapareciendo en los circuitos irregulares", ha asegurado el director general de Save the Children, Andrés Conde. Por esta razón, la ONG ha exigido al gobierno español "que lidere un cambio de políticas" y ha elaborado una petición con el nombre 'No más muertes de niños tratando de llegar a nuestras fronteras' que ya ha recogido más de 100.000 firmas.

Entre las medidas, pide que se cumplan los compromisos asumidos por España ante la Unión Europea en materia de reubicación de personas refugiadas desde Grecia e Italia de manera "rápida y efectiva"; incrementar el número de plazas para refugiados con el objetivo de asentar al 10% los sirios desplazados a finales de año y priorizar la reunificación familiar como medida para evitar que los niños caigan en manos de redes de tráfico y trata de personas.

Como motivo del primer aniversario de la muerte de Aylan, CEAR ha lanzado un video para denunciar las muertes de personas refugiadas que se siguen produciendo en el Mediterráneo de forma constante y con plena pasividad de Europa. "Con este vídeo hemos querido denunciar que el Mediterráneo se ha convertido en la ruta más peligrosa del mundo siendo hoy una gigantesca fosa común, al tiempo que la sociedad reclama soluciones y rechaza que estas personas sigan viviendo en una situación de absoluto desamparo" denunció Estrella Galán, secretaria general de la entidad.

Por su parte, el cantautor Joan Manuel Serrat denuncia a través de sus propias palabras que el Mediterráneo de hoy, "donde las gentes se dejan la vida tratando de ponerla a salvo de la guerra, queda muy lejos del que inspiró su canción"

El video, realizado por el Colectivo de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) muestra a un grupo de espectadores que se paran en un parque a escuchar la actuación sorpresa de la Orquesta Filarmónica de España junto a la Fundación Música Maestro, interpretando la famosa melodía de la canción "Mediterráneo" de Joan Manuel Serrat.