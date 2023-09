El duro relato de los españoles atrapados por el terremoto en Marruecos: "Pensábamos que moríamos"

El terremoto de Marruecos ha dejado más de 2.600 muertos, miles de heridos y un rastro de escombros. La tragedia y el miedo asolaron al país y a todo aquel que se encontrara en él. Este ha sido el caso de muchos españolesque vivieron en primera persona el momento en el que tuvo lugar el seísmo. Hoy han podido volver a España un gran número de ellos.

Antena 3 Noticias se ha desplazado hasta el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para poder hablar con algunos de ellos. En el aeropuerto se han visto reencuentros emocionantes en los que los familiares no dudaron en correr a abrazar a sus seres queridos que, conmocionados, han declarado que la situación ha sido "horrible": "Pensábamos que ibamos a morir".

El terror se vio incentivado ante el desconcierto inicial ya que, tal y como ha mencionado uno de los testigos, "no teníamos ni idea" de lo que estaba ocurriendo. Al principio "pensábamos que era un atentado, una bomba" o "un avión que se había estrellado", siendo un terremoto la última de las hipótesis: "El terremoto a mí ni se me pasó por la cabeza", añadió.

"No sabíamos si íbamos a volver"

"El peor miedo de nuestra vida, no sabíamos si íbamos a volver", declaró una de las recién llegadas. Es más, algunos de los afectados han llegado a tener que "dormir a la intemperie" o esconderse "debajo de las mesas", ante el miedo de que "si algo se caía estábamos aplastadas".

Entre las diversas declaraciones, no podían faltar las palabras de agradecimiento a todas las personas que aportaron tranquilidad y esperanza en los momentos de mayor tensión: "La gente muy bien, se han esforzado muchísimo en que parezca que no había pasado nada", añadió uno de los perjudicados.

A pesar de la conmoción causada, cabe destacar que José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha indicado que no consta ningún español muerto o herido. El ministro ha informado que de los españoles no residentes que se encontraban en Marruecos, tan solo dos personas no ha podido aún ser contactadas por teléfono.

44 vuelos programados para hoy

Los españoles afectados van regresando paulatinamente al país. En el día de hoy se espera la llegada de 44 vuelos procedentes de Marruecos, de los cuales 12 aterrizarán en el Aeropuerto de Barajas de Madrid.

Debido a la gran subida en los precios, todos aquellos que se encontraban en Marruecos en el momento del terremoto, no han podido conseguir un billete para regresar al país hasta el día de hoy. Es por esto que muchos han pasado "un poco de miedo", pero se han concentrado en "tranquilizar a la familia y aguantar hasta que teníamos el vuelo para venir hoy".

Ayuda española a Marruecos

España ha ayudado a Marruecos enviando: