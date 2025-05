DURAS IMÁGENES | La brutal paliza del rapero Puff Daddy a su expareja Cassie Ventura: con patadas y arrastrándola

El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Diddy, se ha enfrentado en un tribunal federal de Nueva York a acusaciones de violencia sexual, proxenetismo y crimen organizado. Se ha escuchado un testimonio que resulta calve: el de su expareja Cassie Ventura, una declaración muy dura, pues ha relatado las violaciones y brutales palizas que sufrió a manos del rapero. Agresiones como las que se pueden ver en las imágenes que acompañan esta noticia, de extrema dureza.

En el vídeo se ve cómo Ventura intenta entrar en un ascensor, pero el cantante se lo impide golpeándola con violencia, sigue pateándola cuando está en el suelo y termina arrastrándola, tirando de la capucha para meterla de nuevo en la habitación. Las imágenes fueron grabadas por la cámara de seguridad de un hotel en Los Ángeles y se han presentado en el juicio como prueba principal de la acusación.

Sean Combs

Sean Combs protagonizó una de esas historias de ambición que atraen en la escena pública, escalando posiciones desde una infancia humilde en Harlem, hasta terminar clasificado como "milmillonario" por la revista Forbes.

Sin embargo, a pesar de que todo aparentaba ser un camino de rosas, su reputación ha caído en picado con los cargos que le imputan los fiscales federales de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y transportepara ejercer el proxenetismo, por los que enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua.

El asesinato de su padre durante su infancia

El artista, de 55 años, conocido como Puff Daddy, P. Diddy y 'Love', se crio en Mount Vernon, una ciudad al norte de Nueva York. Su familia y él se trasladaron hasta allí tras el asesinato de su padre en 1972, cuando Combs solo tenía dos años. El progenitor del rapero fue asesinado a tiros dentro de su coche en un crimen que las autoridades dijeron estuvo relacionado con su participación en una red de tráfico de heroína que operaba en distintas partes de la ciudad.

Diddy fue a un colegio Montessori tras lo que fue alumno de una escuela católica y privada en el Bronx, donde fue titular del equipo de fútbol americano.

En 1987, comenzó el grado de Empresariales en la Universidad de Howard (Washington D.C.), y, aunque lo abandonó dos años después, se ganó notable fama en el centro educativo por organizar cada semana fiestas a las que llegaban a acudir hasta 1.000 personas.

Procesos legales

En 1991, Combs, que entonces ya trabajaba como director de talentos en la discográfica Uptown Records, organizó un partido de baloncesto junto al también rapero Heavy D. con el fin de recaudar fondos contra el sida en el campus de la universidad City College en Nueva York. Al gimnasio del centro, que tenía un aforo limitado para 2.730 personas, acudieron unas 5.000, y en entre la multitud se produjo una estampida que dejó nueve muertos, unos hechos que le llevaron a ser demandado por las familias de las víctimas.

El rapero también fue declarado culpable en 1996 de amenazar con una pistola a un fotógrafo de un periódico, y se vio obligado a pagar una multa de 1.000 dólares; y en 1999 fue acusado de agredir a patadas y puñetazos al ejecutivo discográfico Steve Stoute.

Éxito en la música

A pesar de todos estos incidentes, Combs siguió cogiendo impulso en la industria de la música, fundando en 1993 su discográfica Bad Boy Records, que ha estado detrás de trabajos de artistas como Usher, Mariah Carey o Aretha Franklin.

Su primer proyecto en solitario llegó en 1996, cuando, bajo el nombre Puff Daddy, lanzó su canción ‘Can’t Nobody Hold Me Down’, que formaba parte de su álbum ‘No Way Out’, publicado en 1997 y por el que obtuvo un Grammy a Mejor Álbum de Rap.

Combs no tardó en expandir su presencia a otros ámbitos como el cine, participando en películas como 'Crimen organizado' o la moda, creando en 1998 su empresa Sean John, cuyas prendas se han convertido en artículos muy cotizados entre los jóvenes norteamericanos.

En 2023, el mismo año en que Diddy publicó su quinto álbum 'The Love Album: Off the Grid', fue cuando su exnovia Cassie Ventura presentó una demanda contra el artista por abuso sexual que fue resuelta con un acuerdo extrajudicial del que no trascendieron los detalles. A pesar de salir indemne de este litigio, en septiembre de 2024 fue detenido en la Gran Manzana tras las acusaciones de la Fiscalía federal e ingresó en una prisión de Brooklyn.

Los fiscales le acusaron entonces de llevar a cabo "espectáculos sexuales elaborados", conocidos como "freak offs", en los que presuntamente obligaba a diversas mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos, a menudo bajo los efectos de las drogas.

Tras completar la selección del jurado, comenzarán los alegatos de apertura de ambas partes en un juicio en el que testificarán cuatro víctimas del artista; se mostrarán pruebas gráficas y videos sexuales explícitos y se nombrará a una lista de celebridades de alto perfil como Michael B. Jordan o Kanye West, según ha adelantado el juez del caso, Arun Subramanian.

