La dura historia de Yaz, una niña de siete años violada y torturada por sus padres: "No me curen, quiero morirme"

Yaz es una niña mexicana de siete años que fue presuntamente violada y torturada por sus propios padres. La menor permanece ingresada en el Hospital La Margarita a causa de una hemorragia interna. Además tiene un pulmón colapsado.

Según informa 'Telemundo' y consta en la denuncia presentada por el Estado, los médicos encontraron evidencias de que la menor había sido violada. La niña, cansada de luchar, pidió a los médicos que no la salvaran: "No me curen, quiero morirme". La menor ya había sido ingresada en otras ocasiones por quemaduras en los glúteos que requirieron de un injerto para poder reparar el músculo.

El miércoles, José Antonio Martínez, secretario de Salud de Puebla, informó que la pequeña sería sometida a una intervención "que se llama restitución de tránsito intestinal". "Está estable, sigue en terapia, pero no deja de ser grave", apuntó.

El caso de Yas era conocido por las autoridades y es que constan denuncias de maltrato infantil desde 2019. En esta última ocasión fue una vecina la que alertó de las agresiones tras presenciar un episodio. "La agarró del brazo y le pegó con el puño cerrado en las pompas", explica.

Mitzi, otra hija del matrimonio, murió el pasado mes de junio y las autoridades determinaron que fue por broncoaspiración mientras dormía. Ahora, tras la detención de la pareja, se ha abierto una nueva investigación para determinar si realmente se trató de una muerte natural o de otro caso de maltrato infantil.+