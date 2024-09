Medida de emergencia en Reino Unido con la excarcelación de 1.750 presos por la saturación de las cárceles

Las cárceles de Reino Unido están saturadas de ahí que las autoridades hayan puesto en marcha un plan para excarcelar a 1.750 reclusos. Esta situación no es algo nuevo, el primer ministro, Keir Starmer, considera que se trata de una "herencia" aunque todo se agravó tras los disturbios desatados a finales de julio por el asesinato de tres niñas en Southport, Inglaterra.

Entonces más de mil personas fueron detenidas aumentando la presión de las dependencias policiales y penitenciarias.

Esta iniciativa plantea liberar a los reclusos que hayan sido condenados con penas inferiores a los 5 años de prisión y que en este momento lleven cumplida al menos un 40% de la misma. Starmer ha insistido en que se revisarán los distintos casos y en ningún caso quedarán libres "presos de alto riesgo". En este plan no se contempla la liberación de aquellos reos que hayan sido condenados por delitos violentos con penas de al menos cuatro años, así como delincuentes sexuales o condenados por abuso doméstico.

Asegura el primer ministro que gestionar la presión de las cárceles durante los disturbios de verano "fue muy difícil" y advierte que de no tomarse medidas al respecto el sistema entraría en "una crisis absoluta". En agosto, el ejecutivo puso en marcha la 'Operación Amanecer Temprano' que permitía a los retenidos en celdas de comisarías no tener que comparecer ante un tribunal hasta que no haya una plaza disponible en una prisión.

"Es una obligación básica de cada Gobierno garantizar que haya suficientes plazas para que las personas condenadas puedan ir a prisión", afirmó Starmer después de publicarse el dato que indica que la población penitenciaria de Inglaterra y Gales alcanzó los 88.521, un dato sin precedentes históricos.

El primer ministro apuntó a la etapa del gobierno conservador como principio del problema. El anterior Gobierno no construyó las cárceles que necesitábamos" y ahora estos centros están "saturados", ha lamentado. En la misma línea se ha pronunciado el Ministro de Comercio, Jonathan Reynolds, en una entrevista en Sky News. "De todos los escándalos que hemos heredado, el estado del sistema penitenciario y judicial es probablemente el peor de todos y es una decisión difícil". Martin Jones, inspector jefe de los servicios de libertad condicional también compartió con los medios que "las prisiones están cerca del 100% de su capacidad".

