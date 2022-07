Dos pumas se pasean por el casco urbano de Villa Gesell causando el pánico en la localidad argentina

Miedo pero también mucha expectación en la localidad argentina de Villa Gesell por la presencia de dos pumas salvajes merodeando por el centro urbano. El operativo para capturar y proteger a los dos ejemplares está en marcha y el distrito como medida de precaución ha decretado la suspensión de las clases de todos los colegios.

Además las autoridades han recomendado a la población de Villa Gesell que no se acerquen a los pumas avistados. Estos animales forman parte de la fauna autóctona de esta región argentina, sin embargo lo inédito es verlos en el casco urbano como han registrado las cámaras de seguridad, aunque bien es cierto no es la primera vez que ocurre en la zona.

Un equipo de técnicos veterinarios trabajan en el terreno para intentar capturar a estos felinos salvajes y también participan en este operativo otros organismos especialistas como Mundo Marino. Por el momento se persigue a los pumas para ubicarlos y capturarlos para su posterior rescate para el que hay dos opciones: sedación o una trampa para llevarlos a una jaula

Una vez capturados los dos pumas podrían ser resguardados en algún punto municipal o trasladarlos a la Estación de Cría de Animales Salvajes que está en La Plata y protege a varios ejemplares hasta su destino final.

Los pumas son una especie protegida en la provincia de Buenos Aires y son varios los cazadores que en la sombra actúan por la zona y de vez en cuando muestran a un círculo íntimo fotos de las ocasiones en las que de manera ilegal se hacen con uno de estos animales.

El enfrentamiento de Raquel del Rosario con un puma

Sonado fue el ataque de un puma al hijo de Raquel del Rosario, fue hace ya un año cuando un puma se abalanzó sobre el hijo de la artista que no dudó en salvarle la vida. Con el susto todavía en el cuerpo compartió lo ocurrido en redes sociales.

"Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima. Pedro apareció en ese momento, al igual que un segundo puma, logramos entrar en casa sin más incidentes, alertamos a los vecinos y salimos al hospital.

Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído", relató Raquel del Rosario.