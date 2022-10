Dos muertos y un herido grave tras ataque con cuchillo en plena calle en Alemania

Dos personas han muerto este martes y otra ha resultado gravemente herida en un ataque con cuchillo en Alemania. La agresión se ha producido en la ciudad de Ludwigshafen, en el estado federado de Renania-Palatinado, al oeste del país germano. El agresor ha recibido un disparo de los agentes y también se encuentra gravemente herido. Ya ha sido arrestado.

Por el momento se desconocen los detalles sobre el ataque con cuchillo en plena calle, las fuerzas de seguridad investigan para esclarecer lo ocurrido, según un portavoz policial a medios locales. Declaraciones a la cadena regional SWR indican que el ataque estuvo precedido de una pelea, aunque se desconoce la razón del conflicto.

La Policía alemana ha pedido en un comunicado que todos los testigos que necesiten ayuda médica o psicológica llamen al número de emergencias 112. Además, han puesto en marcha un portal de referencia para los testigos.

"No hay ningún peligro", explican las autoridades. Piden además a la población que no se acerque al lugar para no entorpecer las medidas policiales.

El agresor de 25 años huyó en un primer momento, pero los efectivos policiales lograron dar con el a la altura de una farmacia. La zona está acordonada y acudieron forenses y varios coches de las autoridades alemanas.