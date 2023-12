¿Dónde está Navalni? Ha desaparecido de su cárcel en Rusia y su abogado se teme lo peor

El dirigente opositor ruso Alexei Navalni ya no se encuentra retenido en una cárcel de la región de Vladimir y ha sido trasladado a una ubicación desconocida.

El entorno del disidente lleva días denunciando que no pueden contactar con él. Concretamente, los abogados de Navalni llevan sin verle desde el 6 de diciembre. Tras lo que lanzaron la campaña mundial "¿Dónde está Navalni?".

El pasado 12 de diciembre, el subdirector de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central, Denis Krivosheev, señaló que Navalni, al que considera un "preso de conciencia", ya no se encontraba oficialmente en la lista de presos de la colonia penal donde estaba "sirviendo una injusta pena a 19 años de prisión".

"Navalni ya ha sido sometido a condiciones que equivalen a tortura y otras formas de malos tratos durante el período que ha estado bajo custodia, y esta situación sólo aumenta los peligros a los que se enfrenta. Se le ha asignado injustamente el régimen de detención más estricto y absoluto", sostuvo antes de matizar que debía ser puesto en libertad "inmediatamente".

Navalni, con varios frentes judiciales abiertos, cumplía una condena de 19 años en una colonia de régimen estricto, sin apenas contacto con el exterior. Sus abogados han denunciado las condiciones en que se encuentra recluido, que han derivado en un empeoramiento de su salud.

Ahora su familia cree que Navalni ha podido ser trasladado a una colonia distante. "Creemos que podrían llevarlo a una colonia lejana. Revisamos todas las prisiones de Moscú, pero no está allí", ha señalado Yarmysh a la CNN.

"Es malo que no podamos encontrarlo. La distancia no es el principal problema, dependerá de cada prisión en particular. Pero, por supuesto, cuanto más lejos esté, más difícil será para los abogados llegar a Alexey", ha añadido.

Rusia no concreta su paradero

Por su parte, los servicios penitenciarios rusos (FSIN) admitieron este viernes que el líder opositor ha sido trasladado desde la cárcel donde cumplía condena, pero no precisan su nuevo destino. "Navalni ha sido trasladado desde la institución penitenciaria situada en el territorio de la región de Vladímir", señala el informe del FSIN, según informa el portal Sota.

El FSIN explica que el opositor abandonó la prisión "en virtud del fallo dictado por el Tribunal Urbano de Moscú el 4 de agosto" pasado, que incluía una pena de 19 años por extremismo.

"Sobre la llegada de Navalni (a su nuevo destino) se informará en el marco de la legislación vigente", añade. La Justicia rusa acusa a Navalni de crear una organización extremista, en alusión al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), fundado en 2011 e ilegalizado hace dos años.

El pasado 7 de diciembre Navalni pidió desde la cárcel votar contra el jefe del Kremlin en las elecciones del 17 de marzo de 2024.

Navalni también anunció la puesta en marcha de una página web (neputin.org) que pedía a los rusos apoyar a cualquier candidato a la presidencia, salvo el actual jefe del Kremlin. Un día después de su lanzamiento, el sitio fue bloqueado.